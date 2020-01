Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Blick auf Doppelhaushalt

Vor der öffentlichen Sitzung des Stadtrates von Bad Frankenhausen am Donnerstag, 6. Februar, tagen die Räte in den fünf Ortsteilen. Die öffentliche Sitzung in Esperstedt ist am Donnerstag, 30. Januar, um 19 Uhr im Bürgerhaus. Vorberaten werden der Entwurf des Doppelhaushaltes 2020/2021 der Stadt sowie die Benutzungs- und Gebührensatzungen der Kindergärten in Trägerschaft der Stadt. Zum Abschluss der Ortsteilratssitzung gibt es eine Bürgerfragestunde.