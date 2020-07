Eine Blutspende dauert in der Regel nur etwa zehn Minuten.

Artern. Suhler Institut lädt am kommenden Freitag zur Spende ein.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Blut spenden im Arterner Stadion

Das Institut für Transfusionsmedizin aus der südthüringischen Stadt Suhl lädt für kommenden Freitag, dem 10. Juli, in der Zeit von 16 bis 19 Uhr zur Blutspende ins Stadion am Schwimmbad in Artern ein. Blut spenden kann man ab einem Alter von 18 Jahren. Erstspender dürfen aber nicht älter als 68 Jahre sein.