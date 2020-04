DRK-Blutspende in Zeiten von Corona: Mit Mundschutz und großem Abstand zur Nachbarliege hat Mandy Sennholz am Dienstag in Heygendorf Blut gespendet. Angst vor einer Ansteckung mit Corona hat die Mönchpfiffelerin dabei nicht.

Blutkonserven wieder verstärkt gefragt

„Der Nächste!“, ruft es über das Freigelände der Turnhalle in Heygendorf. An die vierzig Menschen haben sich dort versammelt. Mit Schutzmasken stehen sie in einigem Abstand über die ganze Wiese verteilt und warten, dass sie an die Reihe kommen. Es ist DRK-Blutspende und die Mitglieder des DRK-Ortsvereins um ihre Vorsitzende Ute Petermann haben wieder alles vorbereitet.

Auffällig diesmal ist, sagt Ute Petermann, dass noch mehr Blutspender als sonst gekommen sind. Darunter viele fremde Gesichter.

Was den Außenstehenden wundert: Mehr Blutspender in Zeiten von Corona?

Das zwar sicher nicht, meint sie. Aber in Artern und Roßleben beispielsweise seien die letzten Termine ausgefallen, weil dort die Räume zu klein, der Corona bedingte Sicherheitsabstand nicht gewährleistet gewesen sei. Möglich, dass Spender auch von dort kommen.

Der Regionalleiter für Thüringen und Sachsen-Anhalt des Blutspendedienstes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Nico Feldmann, bestätigt in Erfurt, dass aus diesem Grund schon Blutspendetermine ausfielen. Der größte „Hänger“ zu Beginn der Corona-Krise im März sei inzwischen aber überwunden. „Damals fielen durch die Schulschließungen von heute auf morgen für uns die Spenderlokale weg“, erzählt er. Vom Ministerium habe es sofort Rückendeckung und eine Sondergenehmigung für die weitere Nutzung öffentlicher Gebäuden erhalten.

Glück im Unglück: Zur gleichen Zeit hatten die Krankenhäuser wegen Corona in Größenordnungen geplante Operationen verschoben und ihre Abfragen nach Blutkonserven runtergefahren, so dass der Verbrauch ebenfalls sank. „Die später neu angesetzten Termine übertrafen dann alle Erwartungen“, berichtet Feldmann. Viele Erstspender seien dabei gewesen. Wobei manche Blutspende sicher dem Bedürfnis geschuldet gewesen sei, mal wieder an die frische Luft zu kommen.

Blutspende sei in Zeiten von Corona nicht gefährlicher geworden. Die Blutspendedienste hätten sofort neue Auflagen erhalten, die sie umsetzen mussten, so Feldmann. Dazu gehören Händedesinfektion und Mundschutz für alle. Schon beim Betreten des Blutspendelokals wird Fieber gemessen. Spender, die sich nicht gesund fühlen, dürfen die Einrichtung gar nicht erst betreten. Die Spendeliegen werden nun mit Sicherheitsabstand aufgebaut. Durch zusätzliches Personal sollen Warteschlangen vermieden werden, und ein reduziertes Imbissangebot soll die Aufenthaltsdauer der Spender minimieren.

Für ihre Spendenbereitschaft spricht der Regionalleiter des DRK-Blutspendedienstes allen Blutspendern „großen Dank“ aus. Dennoch werde jetzt noch ein „langer Atem“ gebraucht, sagt Feldmann. Der Sommer sei für die Blutspendedienste ohnehin immer eine Durststrecke. Wenn jetzt infolge der Lockerung des öffentlichen Lebens die Spendenwilligkeit nachlasse, wäre das „fatal“, weil im Zuge der sukzessiven Rückkehr zur Normalität die Krankenhäuser gerade wieder abzufragen beginnen.

In Thüringen würden derzeit alle Blutspendeorte überprüft, ob sie groß genug seien, die neuen Abstandsregeln einzuhalten. Feldmann weist deshalb ausdrücklich darauf hin, sich nicht auf die Einladungen zu verlassen. „Manchmal ändern sich Orte oder Termine sehr kurzfristig. Dann sind die Karten schon verschickt.“ Spender sollten deshalb im Internet prüfen, ob und wo der Termin tatsächlich stattfindet.

