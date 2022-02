Blutspende an drei Orten im Kyffhäuserkreis

Kyffhäuserkreis. In Heldrungen, Bad Frankenhausen und Roßleben kann beim Roten Kreuz gespendet werden.

Der Blutspendedienst des Deutschen Rotes Kreuzes lädt in dieser Woche dreimal zur Blutspende in der Region. Los geht es am Dienstag, 15. Februar, 15 bis 19 Uhr, in der Tagespflege „Thüringer Pforte“ in der Bahnhofstraße 13 a in Heldrungen. Weiter geht es am Donnerstag, 17. Februar, 15 bis 19 Uhr, in der Rotbart-Arena an der Esperstedter Straße in Bad Frankenhausen sowie am Freitag, 18. Februar, 15 bis 19 Uhr, in der Kita an der Schillerstraße in Roßleben.