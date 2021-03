Blutspende in Bendeleben und Voigstedt

Das Institut für Transfusionsmedizin Suhl bietet am Montag, 15. März, von 16.30 bis 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Bendeleben an der Kirchstraße 8 die Möglichkeit zur Blutspende an. Eine weitere Möglichkeit zum Blutspenden besteht auch am Freitag, dem 19. März, von 16 bis 19 Uhr in de Brunnenschenke an der Alten Schenkstraße 8 in Voigtstedt. Blut spenden dürfen alle gesunden Männer und Frauen im Alter von 18 bis 68 Jahren.