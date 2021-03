Bottendorf. In der Mehrzweckhalle kann am Mittwoch gespendet werden.

Der Blutspendedienst des Kreisverbandes Sömmerda-Artern beim Deutschen Roten Kreuz bietet am Mittwoch, 17. März, von 15 bis 19 Uhr in der Mehrzweckhalle an der Bergstraße die Möglichkeit zur Blutspende an. Blut spenden kann jeder gesunde Mitbürger zwischen 18 und 67 Jahren. Vor Ort gelten die aktuellen Hygienebestimmung zur Eindämmung der Coronapandemie.