Blutspende in Heygendorf findet statt

Wie der Kreisverband Sömmerda/Artern des Deutschen Roten Kreuzes mitteilt, gibt es Neuigkeiten zu im April und Mai geplanten Blutspendeterminen. Während die Blutspendeaktion am 21. April von 17 bis 20 Uhr in der Turnhalle in Heygendorf stattfinden kann, müssen die Blutspenden am 22. und 30. April in Bad Frankenhausen und am 23. und 28. April in Artern leider ausfallen sowie am 8. Mai in Roßleben ausfallen.

Der Grund dafür ist, dass dort die erforderlichen und definierten Sicherheitsmaßnahmen, insbesondere der notwendige Spenderabstand in den Wartebereichen, in den dortigen Räumen nicht gewährleistet werden kann. Da Blut dringend benötigt werde lädt, der Kreisverband ausdrücklich auch Spender aus umliegenden Orten zur Spende nach Heygendorf ein. Für jeden Spender gibt es als Dankeschön einen nicht medizinischen Mund-Nasen-Schutz. Diese haben die Ehrenamtlichen der DRK-Ortsgemeinschaft Heygendorf selbst genäht.

Alle Termine und Informationen zur Blutspende sind online unter www.blutspende-leben.de abrufbar.