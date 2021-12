Blutspende in Oberspier und Sondershausen

Noch zwei Blutspendetermine gibt es in diesem Jahr in Sondershausen.

Sondershausen. Die Blutspendezentrale des Südharz-Klinikums kommt noch zweimal in den Kyffhäuserkreis.

Die Blutspendezentrale des Südharz-Klinikums Nordhausen lädt in diesem Jahr noch zu zwei Blutspendeterminen ein. Zunächst kann am Donnerstag, 16. Dezember, von 14 bis 19 Uhr beim DRK-Kyffhäuserkreisverband in Sondershausen an der Hospitalstraße 5 gespendet werden. Eine weitere Möglichkeit gibt es am Dienstag, 28. Dezember, von 15 bis 19 Uhr im Mehrzweckgebäude am Sportplatz im Ortsteil Oberspier.