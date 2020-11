Die Coronapandemie stellt auch die Blutspendedienste vor neue Herausforderungen. Viele potenzielle Spender halten Abstand von den Spendeangeboten, weil sie Kontakte reduzieren wollen oder einfach unsicher sind. So entgehen den Spendediensten, wichtige Blutspenden, die andernorts Leben retten könnten.

Da Blutkonserven nur bis zu sieben Wochen haltbar sind, ist es wichtig, dass Menschen regelmäßig Blut spenden, um die Versorgung gewährleisten zu können.

Universalspender-Blutgruppe 0 ist besonders wertvoll

Die Blutspendedienste sind dabei auf alle Blutgruppen angewiesen, wie sie übereinstimmend auf Nachfrage dieser Zeitung bestätigen. Besonders begehrt sind Blutspenden der Blutgruppe Null negativ. Diese sind Universalspender, denn ihr Blut kann von allen anderen Blutgruppen empfangen werden. „Aber auch Null positiv, AB positiv, AB negativ und B negativ sind wichtige, weil seltene, Blutgruppen“, sagt Susanne Brunne, Leiterin Unternehmenskommunikation beim Institut für Transfusionsmedizin Suhl.

Alle Blutspendedienste sind bemüht, ihre mobilen Spendeeinrichtungen im Kyffhäuserkreis weiterhin in demselben Umfang wie vor der Pandemie anbieten zu können. Dafür haben die Anbieter zum Schutz der Spender sowie ihrer Mitarbeiter Hygieneregeln erlassen. „Spender mit Erkältungssymptomen oder Fieber dürfen die Blutspenderäume nicht betreten. Händedesinfektion und Abstand wo möglich sind selbstverständlich.

Kontaktpersonen von an Covid-19-Erkrankten dürfen zwei Wochen nicht spenden und nach Covid-19-Infektion müssen die Spender vier Wochen gesund sein“, sagt Maria Westphal, Oberärztin Blutspendezentrale am Südharz-Klinikum, das in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz Kyffhäuser (DRK) Blutspenden anbietet. Bei der Spende müssen die Spender außerdem einen Mund-Nasenschutz tragen, ebenso das Personal, da hier der Mindestabstand nicht eingehalten werden könne.

Rückkehrer aus einem ausländischen Risikogebiet dürfen auch zwei Wochen lang nicht zur Blutspende. Diese Regeln gelten auch bei den Blutspendeangeboten des Roten Kreuzes sowie den Angeboten des Instituts für Transfusionsmedizin Suhl.

Dennoch haben die Anbieter insgesamt mit rückläufigen Spenderzahlen zu kämpfen und versuchen durch Aktionen noch mehr Menschen zum Blutspenden zu animieren. Manche Gesundheitseinrichtungen können teilweise schon seit drei Monaten nicht regelhaft beliefert werden. Um die Versorgung mit Blutkonserven über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel zu gewährleisten, ruft etwa das Institut für Transfusionsmedizin Suhl ab sofort und bis Jahresende zur Aktion „Erst-Spendeheld“ auf. Der Aufruf richtet sich vor allem auch an Menschen, die spendefähig sind, aber noch niemals Blut gespendet haben. Jeder Teilnehmer erhält für seine erste Vollblutspende ein großes Extra-Dankeschön.

Wer bereits regelmäßig Vollblut bei diesem Anbieter spendet ist aufgerufen, Freunde, Bekannte oder Familienmitglieder zu überzeugen. „Die Spenderinnen und Spender sind fantastisch. Sie unterstützen das Thema Blutspende großartig“, betont Susanne Brunne. Auch von den veränderten Abläufen zum Blutspenden und den damit teilweise verbundenen längeren Wartezeiten ließen sie sich nicht abschrecken. Im Kyffhäuserkreis haben die DRK-Ortsvereine seit Beginn der Pandemie im März 32 Spendetermine organisieren können. „Auf den Terminen konnten wir knapp 1500 Blutspender begrüßen. Die Spendebereitschaft der Bevölkerung ist gut“, sagt Nico Feldmann, Regionalleiter Sachsen-Anhalt/Thüringen für Blutspenderwerbung und Öffentlichkeitsarbeit beim DRK. Der Rückgang im Spendeaufkommen liege ursächlich in den fehlenden Terminangeboten, da coronabedingt einzelne Spendelokale nicht zur Verfügung standen. „Die Versorgungslage ist weiter kritisch. Deshalb bitten wir die Bevölkerung, die angebotenen Blutspendetermine zu besuchen und weiterhin Blut zu spenden“, sagt Feldmann.