Heldrungen. Der Rassegeflügelzuchtverein Heldrungen lädt am kommenden Samstag zu seiner nächsten Kleintierbörse in die Ausstellungshalle ein.

Börse für Kleintiere

Der Rassegeflügelzuchtverein Heldrungen führt am 23. November seine nächste Kleintierbörse durch. Es dürfen Tauben, Kaninchen Hühnergeflügel und Ziergeflügel zum Tausch beziehungsweise Verkauf angeboten werden. Der Geflügelhof Schaumburg ist auch wieder vertreten. Wassergeflügel darf jedoch nicht mitgebracht werden und Impfpapiere sind Pflicht. Die Börse findet von 8 bis 12 Uhr in der Ausstellungshalle in Heldrungen statt.