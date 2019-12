Böse Geister verjagen

Das aktuelle Jahr 2019 geht nun also morgen zu Ende. Mit einem großen, bunten und lauten Feuerwerk sollen nach altem Brauch die bösen Geister aus dem scheidenden Jahr verabschiedet werden und am Übergang ins neue Jahr gehindert werden. Auch wenn ich mich schon seit vielen Jahren nicht mehr aktiv am Feuerwerk beteilige, wird dieser alte Brauch am diesjährigen Silvestertag sehr viel wichtiger sein, als beispielsweise der Brauch der guten Vorsätze fürs neue Jahr. Das mit den guten Vorsätzen scheitert eh wieder nach wenigen Wochen. Hier habe ich gelernt, dass man etwas einfach von heute auf morgen umsetzen muss, wenn eine Änderung her muss. Und das kann beispielsweise getrost auch am 23. März, dem 2. April oder am 14. Juni sein. Und was die bösen Geister angeht, die sollen dieses Mal bitte sehr beeindruckt vom Lärm und den bunten Lichtern des Feuerwerks sein. Das waren in diesem Jahr in meinem Leben so viele, dass die sich schön an 2019 gebunden fühlen sollen. Also frisch ans Werk 2020. Bitte ohne böse Geister und gern mit vielen guten Geistern und Nachrichten. Das wäre mein einziger und innigster Wunsch für das neue Jahr, den sicherlich auch viele in meinem Umfeld und aus der geneigten Leserschaft teilen können.