Bombenfund im Kyffhäuserkreis: Granate steht auf Wohnzimmertisch

Bombenfund in Bretleben, schon wieder.

Polizisten trauten nach einer Mitteilung der Landespolizeiinspektion Nordhausen ihren Augen nicht, was am Montagnachmittag auf dem Tisch in der Wohnstube einer Rentnerin in Bretleben stand: Eine Sprenggranate aus dem 1. Weltkrieg, wie der hinzugerufene Munitionsbergungsdienst später feststellte. Die Frau hatte den Sprengkörper, der dem Gewicht einer alten Waage ähnelte, tagsüber in ihrer Scheune gefunden. Sie reinigte das Fundstück, um es als Dekoration zu nutzen. Später kamen ihr jedoch Zweifel und sie informierte einen Nachbarn. Dem kam das Metallteil merkwürdig vor und er rief die Polizei.

Dieser Moment, wenn du als Polizist in der Wohnstube einer Rentnerin stehst und auf dem Tisch als #Deko eine fein gesäuberte #Sprenggranate aus dem 1. Weltkrieg findest.



Unbezahlbar? Hochgefährlich!

Aber tatsächlich so passiert in #Bretleben.



▶️ https://t.co/NPLUNiz7sP pic.twitter.com/dSWKeqgNj4 — Polizei Thüringen (@Polizei_Thuer) January 7, 2020

Granate leer und nicht funktionstüchtig

Mitarbeiter des Munitionsbergungsdienstes nahmen am Abend die Granate mit. Die Untersuchung ergab, dass sie leer und nicht funktionstüchtig war.

Ob die Bretlebenerin ihren Fund nun wiedererhält, war zunächst nicht in Erfahrung zu bringen. Auf jeden Fall zeigte sich der Bürgermeister der Stadt An der Schmücke froh und erleichtert über den glimpflichen Ausgang. „Es hätte auch bitterböse ausgehen können“, meinte Holger Häßler (parteilos). Erst voriges Jahr hatten zwei spielende Kinder in Bretleben ebenfalls eine Granate gefunden. Damals hatten sich die Polizeibeamten als nicht ermächtigt erklärt, den Kampfmittelräumdienst zu alarmieren und holten zu nächtlicher Stunde den Bürgermeister an den Fundort, um die Alarmierung auszulösen. „Insofern bin ich außerdem froh, dass es diesmal mit der Alarmierung der Kampfmittelräumer wesentlich einfacher ging“, sagte Häßler an Dienstag, der damals einen Beschwerdebrief an das Landesverwaltungsamt geschrieben hatte.

Polizei warnt: Fundstücke nicht berühren

Auf die ältere Dame werden nun vermutlich die Kosten für die Kampfmittelberäumung zukommen. „Sie kann aber Kostenersatz über das Landesverwaltungsamt beantragen“, sagt Häßler. Er geht davon aus, dass die Rentnerin am Ende nichts zahlen müsse.

Die Polizei warnt derweil davor, Fundstücke wie diesen zu berühren. Bei unklaren Gegenständen, insbesondere beim Verdacht, dass es sich um Sprengkörper handeln könnte, sollte sofort die Polizei verständigt und der Fundort gesichert werden.

