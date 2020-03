Borxleben. Mit Straßenkarneval und Kinderfasching geht am Wochenende auch in dem 270-Einwohner-Dorf im Kyffhäuserkreis die närrische Saison zu Ende.

Bonbons, Borkenkäfer, Bombenstimmung – Borxleben!

Kein Regen, kein Schneetreiben, dafür milde Temperaturen und sogar ein bisschen Sonnenschein. Mit so einem Wetter hätte nach den Prognosen für das Wochenende wohl kaum einer der Borxlebener Karnevalisten gerechnet, die für Samstag ihren Straßenkarneval angesetzt hatten. 11.11 Uhr setzte sich der Tross aus mehreren Wagen und reichlich Fußvolk am Gemeindesaal in Bewegung. Auch von der Zahl der Gäste waren die Borxlebener hörbar überrascht: „Wir hätten gar nicht gedacht, dass so viele kommen. Erst standen nur zwei Wagen am Start“, freute sich Uwe Kolbe in seinem Urmensch-Kostüm unter der schwarzen Zottelperücke.

In die Höhle zurück: Als Steinzeitmenschen zogen die Familien Kolbe und Wendler im bunten Umzug mit. Foto: Wilhelm Slodczyk

Borxleben ist eine Faschingshochburg ohne Faschingsverein. Die Veranstaltungen, darunter zwei Abendveranstaltungen mit Sketchen, Bütt, Gesang und Tanz, stellt der Sportverein auf die Beine. Mit ihrem Straßenkarneval außerhalb der offiziellen Narrenzeit schlagen die Borxlebener gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie funken den echten Vereinen in deren Saison nicht dazwischen, und außerdem haben die befreundeten Vereine nach dem Aschermittwoch ausreichend Zeit, am Straßenkarneval der Borxlebener teilzunehmen. Und so hatten sich neben den Borxlebener Familien auch die Ichstedter Karnevalisten vom IKV mit drei Wagen in den bunten Zug eingereiht, wie auch den Bennunger, die jedes Jahr kommen. Während die Teilnehmer der befreundeten Vereine vor allem Musik und Stimmung in die Straßen des kleinen Ortes brachten, hatten die Borxlebener ihre Wagen wieder thematisch gestaltet und Themen aus der aktuellen Politik aufgegriffen. Wie beispielsweise die Familien Kolbe/Wendler, die diesmal ein Felsgebilde durch die Straßen zog, in dem unter einem Kessel Feuer loderte: „Dank grüner Umweltpolitik ziehen wir in die Höhle zurück“, stand am Wagen geschrieben, der von Steinzeitmenschen begleitet wurde. Der Wagen der Familien Haselhuhn/Rüdiger zog einen Nadelwald aus Windbruch: „Wir retten den Wald, bei uns wird kein Borkenkäfer alt“, hieß es da. Vom Straßenrand und Fenstern aus wurde zahlreich gewinkt – und zahlreich flogen auch Bonbons durch die Luft. Mit dem Kinderfasching am Nachmittag fand auch die Borxlebener Faschingssaison ihren Abschluss.