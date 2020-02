Borxleben braucht keinen Karnevalverein

Eindrucksvoll zeigt das keine 300 Einwohner zählende Borxleben seit Jahren, dass man auch ohne Karnevalverein ein tolles Faschingsprogramm auf die Bühne und ins Dorf bringen kann. Da braucht man auch keinen Elferrat, kein Prinzenpaar, kein Motto. Seit 25 Jahren gibt es die Faschingsveranstaltungen auf dem Saal.

Kurzer Blick zurück. Zu DDR-Zeiten und danach gab es zur Faschingszeit den Erbsbärumzug durchs Dorf. Mit dabei war auch närrisches Volk aus anderen Orten. Es gab den Faschingstanz und die Frauen-Popgymnastikgruppe. Und da war sie, die Idee, die Frauen könnten doch beim Faschingstanz mit einem Programmpunkt aufwarten. Das war vor 25 Jahren, die Geburtsstunde der Faschingsveranstaltungen auf dem Saal. Das Programm wurde erweitert, die Kinder und dann die Männer kamen dazu. Durch das Programm führte Fritz Böttcher, seit sieben Jahren sind es Uwe Kolbe und sein Sohn Christian.

Faschingsveranstalter ist der Sportverein SV 1990. Viele aus dem Dorf machen mit. „Beim Programm sind etwa 40 Leute dabei. Es gibt kein Motto, die Ideen werden vorgestellt, wir sprechen darüber, zu 99 Prozent kommt die Idee dann auch auf die Bühne“, schildert Uwe Kolbe. Die Funkengarde erstrahlte Samstag am ersten Veranstaltungsabend im neuen Outfit, der Auftritt der Kindergarde war eine Premiere. Apropos Kinder. Sie hatten gleich mehrere tänzerische Programmpunkte. In der Kinder-Bütt erzählte Dayryn wie es ist, ein Dorfkind zu sein.

Das Publikum braucht in Borxleben keine Aufwärmphase. Es belohnt die Darbietungen, Kostüme und Choreografie mit viel Applaus. Es gab mehrere Zugaben. Das Programm ist gut gemischt, es gibt Tänze, Sketche, Büttenreden, Auftritte der Frauen und natürlich des Männerballetts. In der Bütt steht traditionell Adolf Müller. Er berichtet über Ereignisse im Dorf. Und diesmal? „Es war nichts los in diesem Nest, über es sich berichten lässt“, sagte er. Und so widmete sich der Fleischermeister in der Bütt seinem Handwerk.

Traditionell gibt es zum Abschluss des Programms eine Hitparade. „Wir sind eine große Familie“ sangen dann alle Mitwirkenden beim Finale. Es war am Abend dann noch genügend Zeit, um das Tanzbein zu schwingen. Ein großes Dankeschön richtet der Verein an die Sponsoren, alle Gewerbetreibende des Dorfes gaben etwas. Borxleben freut sich auf die nächsten 25 Jahre Fasching.

Der Umzug startet am 29. Februar um 11.11 Uhr, ab 15 Uhr ist der Kinderfasching auf dem Saal.

Zum Abschluss des Programms gab es die Hitparade, hier der Auftritt der "Les Humphries Singers". Foto: Ingolf Gläser

Seit 25 Jahren gibt es die Faschingsveranstaltungen auf dem Saal in Borxleben. Hier der erste Auftritt der Kindergarde. Foto: Ingolf Gläser

Karnevalistische Nachwuchssorgen gibt es im kleinen Dorf Borxleben nicht. Die Kinder hatten zwei Auftritte. Foto: Ingolf Gläser