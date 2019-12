Brand in einem Wohnblock in Bad Frankenhausen

Wegen eines Brandes in einer Erdgeschosswohnung eines Blockes im Teichfeld in Bad Frankenhausen wurden Montagnacht gegen 22.20 Uhr die freiwilligen Feuerwehren von Bad Frankenhausen, Seehausen und Udersleben alarmiert. Es habe laut Polizei eine starke Rauchentwicklung um Flur gegeben. Der Bewohner der Wohnung war nicht zu Hause. Bewohner des Erdgeschosses verließen die Wohnungen, aus überliegenden Wohnungen rette die Feuerwehr zehn Erwachsene und Kinder – sowie einen Hasen. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Nach ersten Ermittlungen war der Brand in einem Schaltkasten in der Wohnung ausgebrochen, vermutlich ein technischer Defekt. Die Polizei schätzte den entstandenen Sachschaden auf 1500 Euro, die Wohnung sei erst einmal nicht bewohnbar. Der Mieter kam bei Bekannten unter. Im Einsatz waren 37 Feuerwehrleute mit acht Fahrzeugen.