Die Arterner Brückenfrauen eröffnen am kommenden Mittwoch wieder ihren Trödelmarkt.

Brückenfrauen eröffnen Trödelmarkt in Artern wieder

Die Brückenfrauen teilen mit, dass sie ab Mittwoch, 2. September, ihren Trödelmarkt an der Leipziger Straße nach der Sommerpause wieder eröffnen. Dieser wird dann zu den gewohnten Öffnungszeiten an jedem Mittwoch, von 9 bis 11 Uhr und zusätzlich an jedem ersten Mittwoch des Monats von 16 bis 17.30 Uhr geöffnet sein.