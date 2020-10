Der Arterner Zwiebelmarkt fand in diesem Jahr in kleinerem Rahmen statt. Der Trödelmarkt der Brückenfrauen war aber, wie gewohnt, auch wieder geöffnet. Nun haben die Frauen Kassensturz gemacht und möchten sich bedanken.

„Es waren wieder einige Besucher zu Gast in unserem Trödelmarkt an der Leipziger Straße“, freut sich Ingeborg Blobner. Bücher, Haushaltswaren, Elektrogeräte, Geschirr, Kleidung und weitere Dinge aus dem bunten Sortiment wechselten wieder den Besitzer. So konnten die Frauen insgesamt 1340,20 Euro für ihre wohltätigen Zwecke einnehmen. „Das ist weniger als in den vergangenen Jahren, aber angesichts der coronabedingten Umstände ist das wieder ein tolles Ergebnis, über das wir uns sehr freuen“, sagt Marlis Uhlig.

Geld für neue Spielgeräte auf Spielplätzen beigesteuert

Dies alles sei aber nur aufgrund der Hilfe von Menschen aus Artern und den umliegenden Ortschaften möglich, die dem Trödelmarkt aus Haushaltsauflösungen und Aufräumaktionen die vielen Artikel zur Verfügung stellen. „Dafür möchten wir uns bei allen bedanken, denn nur so konnten wir schon viele Aktionen unterstützen und können es auch weiterhin tun“, sagt Ingeborg Blobner.

Seit dem bestehen der Brückenfrauen-Initiative im Jahr 2013 steuerten die Brückenfrauen auch schon Geld für neue Spielgeräte auf Spielplätzen in der Stadt sowie im Freizeitzentrum bei, gaben Geld für die reparaturbedürftige Orgel der Marienkirche und die kaputte Pumpe im Solefreibad sowie für drei neue Bänke auf dem Friedhof. Derzeit machen sie sich außerdem stark für eine Spendensammlung zugunsten einer krebskranken, jungen Frau aus Roßleben-Wiehe. Und sie haben auch schon wieder weitere Spendenobjekte im Auge. Angefangen hatte alles mit dem Einsatz der Frauen für die Friedhofsbrücke, der später das Engagement für die reparaturbedürftige Kleinbahnbrücke folgte.

Der Trödelmarkt der Brückenfrauen ist in der Regel an jedem Mittwoch, von 9 bis 11 Uhr und zusätzlich an jedem ersten Mittwoch des Monats von 16 bis 17.30 Uhr geöffnet.