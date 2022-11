Brunnen in Bad Frankenhausen wird zum Adventskranz

In Bad Frankenhausen findet derzeit eine Metamorphose statt: Der Brunnen auf dem Markt wird zum Adventskranz. Am Montag brachten die Hausmeister der Stadtverwaltung, Bodo Blume und Mike Heide, das Drahtgeflecht für das Tannengrün an.

Bad Frankenhausen. Zum Weihnachtsmarkt an diesem Wochenende ist Bad Frankenhausen um eine weitere Attraktion reicher

In Bad Frankenhausen findet derzeit eine Verwandlung statt: Der Brunnen auf dem Markt vor dem Rathaus wird zum Adventskranz – mit vier überdimensionalen Kerzen und viel Tannengrün. Am Montag brachten die Hausmeister der Stadtverwaltung, Bodo Blume und Mike Heide, das Drahtgeflecht für das Tannengrün an, das ab Mittwoch den Adventskranz komplettieren soll. Vor drei Jahren war die Geburtsstunde der Idee, die Brunneneinfassung in das Weihnachtsschmuckkonzept der Stadt mit einzubeziehen. Zwei Jahre wurde auf die 1,70 Meter große Beleuchtung gewartet, für die sich vier Sponsoren fanden. Eine Tischlerei in Ichstedt und ein Metallbetrieb in Heldrungen entwarfen den Unterbau und zum Weihnachtsmarktbeginn an diesem Freitag ist die Kurstadt damit um eine außergewöhnliche Attraktion reicher.