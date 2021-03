Foto: Henning Most

Bibliotheken dürfen in Thüringen seit Montag wieder für Besucher öffnen, wenn die Kontaktnachverfolgung gewährleistet ist. Zudem darf sich nur ein Besucher pro zehn Quadratmeter aufhalten und in den Bücherregalen stöbern. Geöffnet hatte am Montag noch keine Stadtbibliothek im Landkreis.