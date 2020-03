Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bücherei für Kyffhäuserland

Bunte Luftballons und ein Schild „Herzlich willkommen“ wiesen den Weg im Gebäude in der Burgstraße in Bendeleben, in dem sich einst der Kindergarten befand. Im Erdgeschoss wurde nach Sanierungsarbeiten die Kyffhäuserland-Bücherei eröffnet. Die hellen Regale sind gut gefüllt, es herrscht im Raum eine schöne Atmosphäre. Zur Eröffnung waren zahlreiche Eltern, Kinder und Senioren gekommen.

Die Idee für eine Bücherei kam, wie Erzieherin Jacqueline Ellmrich schilderte, beim Nachdenken über die Nutzungsmöglichkeiten für das gemeindeeigene Haus. Hier hat inzwischen der Ortsteilbürgermeister sein Büro, es gibt einen Friseur und man findet den Denkmal- und Geschichtsverein „Barockes Bendeleben“ sowie die beiden Sprachfachkräfte vom Bundesprogramm „Sprach-Kitas“, Jacqueline Ellmrich und Rainer Kasten in den Räumen. Der Aufruf an die Bevölkerung, vielfältiges Lesefutter verschiedenster Genres und für alle Generationen zur Verfügung zu stellen, blieb nicht ungehört. So kamen in den vergangenen Monaten etwa 500 Romane und Krimis zusammen, dazu um die 300 Kinderbücher. Mit den Sachbüchern befinden sich derzeit etwa 1000 Bücher in den Regalen, zudem einige Spiele. Was Jacqueline Ellmrich, Rainer Kasten sowie Erzieherin Melanie Siegert, Beauftragte für das Thüringer Eltern-Kind-Zentrum im Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ für Kyffhäuserland, sehr freut. Sie bedanken sich bei allen, die Lesestoff zur Verfügung stellten. Natürlich sind im Bestand so manche Bücher aus DDR-Zeiten dabei, sie sind ein Teil der Geschichte. Weitere Bücher sollen das Angebot bereichern, vielfältiger machen. Sie kommen, wie Jacqueline Ellmrich sagte, von der Stadtbibliothek „Johann Karl Wezel“ Sondershausen. Die Kyffhäuserland-Bücherei ist dienstags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Sie ist, wie die Organisatoren betonen, für die Einwohner der gesamten Gemeinde Kyffhäuserland. Den Dienst sichern Jacqueline Ellmrich, Rainer Kasten und Melanie Siegert ab. Und vielleicht gesellen sich Ehrenamtliche dazu. Die Ausleihe ist kostenlos, es gibt natürlich eine Registrierung. Die Bücherei ist nicht nur Bücherei. Es ist ein Ort der Begegnung von Generationen, ein Raum, der auch für spezielle Veranstaltungen genutzt werden kann. Es steht auch schon die erste Buchlesung im Veranstaltungskalender: Am 23. April, dem Welttag des Buches, um 19 Uhr, ist eine Autorin aus dem Kyffhäuserkreis zu Gast. Es liest Brita Rose-Billert aus Greußen, die schon mehrere Romane schrieb, zum Beispiel „Indian Cowboy“. Weitere Buchlesungen werden folgen. Das Angebot Bücherei soll dazu beitragen, Kinder stärker ans Lesen heranzuführen. Oder wenn Erwachsene lesen, die Kinder einzubeziehen. Zudem gibt es die Idee, dass Kindergarten-Gruppen den Raum mit den vielen Büchern besuchen, stöbern, entdecken, neugierig werden. Übrigens: Am 2. April ist der Internationale Kinderbuchtag. Da werden wieder Bürger aus Kyffhäuserland in Kindergärten der Gemeinde vorlesen.