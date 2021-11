Foto: Henning Most / TA

Der Bücherflohmarkt in der Cruciskirche in Sondershausen ist abgesagt.

Bücherflohmarkt in Sondershausen abgesagt

Sondershausen. Grund ist die alarmierende Corona-Entwicklung

Der Bücherflohmarkt an diesem Samstag in Sondershausen ist abgesagt. Grund ist die alarmierende Corona-Entwicklung im Kreis, teilten die Organisatoren vom Leseportal der Cruciskirche um Manfred Kucksch am Freitag mit.

Es sollte der erste Bücherflohmarkt im Bürgercafé und im großen Bürgersaal der Cruciskirche sein. Mit den Einnahmen aus dem Bücherverkauf sollten soziale Projekte und die Cruciskirche unterstützt werden.