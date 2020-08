Bürgerbeauftragter bietet Sprechtag an

Sondershausen. Herzberg am 1. September zu Gast in Sondershausen.

Der Thüringer Bürgerbeauftragte, Dr. Kurt Herzberg, bietet einen Sprechtag in Sonderhausen an. Bürgerinnen und Bürger können sich mit Anliegen aus allen Bereichen beraten und unterstützen lassen. Der Sprechtag findet statt am 1. September (Dienstag) ab 9 Uhr im Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8 (Sitzungszimmer).





Unter Einhaltung der geltenden Infektionsschutzbestimmungen wird der Bürgerbeauftragte zu Fragen und Bitten der Bürgerinnen und Bürger beraten sowie Anregungen und Beschwerden aufnehmen. Aus organisatorischen Gründen sollten Interessierte zuvor einen persönlichen Gesprächstermin telefonisch unter 0361/57 3113871 vereinbaren. Unterlagen, etwa Bescheide oder Schreiben der Behörden, die die Anliegen betreffen, sollten zu den Terminen bereits mitgebracht werden.





Der Thüringer Bürgerbeauftragte hilft in allen Fällen, in denen Bürger von einer Handlung der öffentlichen Verwaltung betroffen sind. Jeder hat das Recht, sich mit seinem Anliegen an den Bürgerbeauftragten zu wenden. Die Beratung ist kostenlos. Bürgeranliegen können auch per E-Mail an post@buergerbeauftragter-thueringen.de gerichtet werden.