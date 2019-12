Bürgerbus ab Frühjahr in Bad Frankenhausen

In der Kurstadt und den fünf Ortsteilen soll ein Bürgerbus fahren. Diesen Grundsatzbeschluss fasste der Stadtrat in öffentlicher Sitzung einstimmig. Der Personentransporter soll aus heutiger Sicht ab April kommenden Jahres fahren. Es ist ein Linienverkehr von Montag bis Sonntag vorgesehen. Eine Linie bietet Montag bis Freitag täglich fünf Fahrten zwischen Busbahnhof, Esperstedt, Udersleben, Ichstedt, wieder auf dieser Strecke zurück nach Bad Frankenhausen, dann weiter zum Friedhof, Reha-Klinik, Teichfeld, Seehäuser Straße, dann auf dieser Strecke wieder zurück über den Altstädter Markt, Anger bis zum Busbahnhof an. Es gibt insgesamt 32 Haltepunkte.

Die zweite Linie soll samstags vier Mal auf der Tour von Linie 1 unterwegs sein, zusätzlich dann noch bis Kaserne und Seehausen. Es gibt da im Stadtgebiet insgesamt 53 Haltepunkte. Sonntags rollt der Bus am frühen Nachmittag zwischen Bad Frankenhausen, Esperstedt, Ringleben, Ichstedt, Udersleben, Stadtzentrum, Kaserne, Seehausen und dem Anger. Am Nachmittag startet der Bus in die Gegenrichtung. So der Plan.

Der Bürgerbus ist ein Linienbus, es ist laut Stadtverwaltung keine Voranmeldung wie bei einem Rufbus nötig. Die Mehrzahl der Bürgerbusse in Deutschland sind kostenpflichtig, das soll auch in Bad Frankenhausen so sein. Es soll ein einfaches Preissystem mit zwei Stufen und gesonderten Regelungen für Kinder und Jugendliche sowie Inhaber von Zeitkarten der örtlichen Verkehrsunternehmen geben. Bereits beschlossen ist, dass der Bürgerbus für Besitzer einer Kurkarte kostenfrei ist.

Bürger fahren für Bürger. So das Konzept der Bürgerbusse in Deutschland. Ohne dieses ehrenamtliche Engagement startet der Bürgerbus in Bad Frankenhausen nicht. Laut Stadtverwaltung gebe es derzeit 20 ehrenamtliche Fahrer. Und es werden weitere gebraucht.

Ausgangspunkt, um das Projekt Bürgerbus in der Kurstadt auf den Weg zu bringen, ist Kritik von Bürgern an den Angeboten des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Es wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, das Konzept wurde in einer Einwohnerversammlung und im Stadtrat vorgestellt. Die nächsten Schritte für die Umsetzung seien die vertraglichen Vereinbarungen, unter anderem mit der Verkehrsgesellschaft (VGS) Südharz, die die Bereitschaft erklärte, die notwendige Konzession zu beantragen. Zudem müsse das Angebot Bürgerbus im Nahverkehrsplan des Kyffhäuserkreises aufgenommen werden. Mit dem Grundsatzbeschluss des Stadtrates zum Bürgerbus gab das Gremium der Verwaltung den Auftrag, einen zweijährigen Leasingvertrag für den Personentransporter abzuschließen.

Es habe, wie Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) sagte, Kritik vom Taxiverband und von Taxiunternehmen gegeben, die im Bürgerbus einen unlauteren Wettbewerb zum Taxi- und Mietwagengewerbe sehen. Ein Taxiunternehmen habe das Angebot gemacht, für den geplanten Regelverkehr zu fahren. Dieses Angebot sei, so Strejc, aber finanziell höher als die 50.000 Euro, die man im Haushalt eingestellt hat. Deshalb habe man es abgelehnt. Der Bürgerbus werde nicht die Bahnhöfe oder die touristischen Einrichtungen wie Kyffhäuser-Denkmal und Barbarossahöhle Rottleben anfahren.

Strejc argumentiert mit Blick auf die Kritik der Taxiunternehmen, dass es bereits seit 1985 in Deutschland Bürgerbusse geben, mittlerweile in 370 Kommunen und Regionen. „Der Bürgerbus ist keine Konkurrenz zum öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und Taxi, sondern eine Ergänzung“, so die Analyse der PTV Transport Consult GmbH Berlin, die die Machbarkeitsstudie für Bad Frankenhausen erarbeitete.

Für Fragen zum Bürgerbus in Bad Frankenhausen steht Angelina Schönstedt (Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung) zur Verfügung, Mail: schoenstedt@bad-frankenhausen.de, Telefon 034671/ 72028.