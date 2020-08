Bürgerhaus in Artern nimmt weiter Gestalt an

Es sei eine Baustelle, die Spaß mache, sagt Arterns Bauamtsleiterin Antje Große während eines Baustellenbesuches. Die Arbeiten am neuen Bürgerhaus auf dem Königstuhl in Artern gehen zügig und planmäßig voran. In dem Gebäude sollen Räumlichkeiten für die Stadtbibliothek, die Initiative Thinka und die Lebenshilfe geschaffen werden.