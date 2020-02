Bürgerinitiative plant Informationsveranstaltung Artern

Die Bürgerinitiative Lebensqualität und sauberes Wasser Artern beharrt auf ihrer Forderung ganz oder zumindest teilweise Fernwasser in das Versorgungsnetz des Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverbandes (KAT) einzuleiten, um die Schadstoffbelastung zu senken. Die Vorsitzende Kirstin Cotta sieht ihren Verein dabei auf einem guten Weg.

Sie befinde sich in konstruktiven Gesprächen mit dem KAT-Werksleiter Falk Bartels sowie dem KAT-Verbandsvorsitzenden und Bürgermeister von Bad Frankenhausen Matthias Strejc (SPD). Man habe sie nach anfänglicher Skepsis als Ansprechpartnerin akzeptiert, sagt Cotta. „Die Mitglieder der Bürgerinitiative berufen sich nach wie vor auf die Einhaltung der EU-Grenzwerte für Trinkwasser. Wenn diese dauerhaft überschritten werden und so eine Verschlechterung der Wasserqualität eintritt, plädieren wir für Mischwasser, dass durch Zuleitung aus eine Talsperre entsteht“, erklärt Cotta.

Die Bürgerinitiative hat bereits Anfang 2019 vorgeschlagen, in das Leitungsnetz des KAT Fernwasser aus der Rappbodetalsperre in Sachsen-Anhalt einzuleiten. Bislang stammt das Wasser im Versorgungsgebiet des KAT ausschließlich aus regionalen Brunnen.

Anders ist dies im Bereich des TAZ (Trinkwasser- und Abwasserzweckverband Helbe-Wipper) im Westen des Landkreises. Hier wird bereits seit längerer Zeit Fernwasser aus der Ohratalsperre südlich von Gotha eingespeist. Von Artern aus, sind es rund 108 Kilometer Luftlinie zur Ohratalsperre, aber nur 82 Kilometer bis zur Rappbodetalsperre. Für einen Anschluss an die Rappbodetalsperre spräche also die geringere Entfernung, dagegen allerdings, dass diese in einem anderen Bundesland liegt.

Auf diese Schwierigkeit wiesen sowohl die KAT-Vertreter als auch der damalige Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) bei einem Besuch in Artern im vergangenen Jahr hin.

„Letztlich ist es mir persönlich egal, woher das Fernwasser kommt. Wichtig ist nur, dass solches eingeleitet wird, um unsere Trinkwasserqualität deutlich zu erhöhen“, gibt sich Cotta auch offen für einen Anschluss an die thüringische Talsperre. „Ich würde mich auch mit Verantwortlich aus Thüringen und Sachsen-Anhalt an einen Tisch setzen, um zu einer Lösung zu kommen. Wichtig ist, dass sich etwas tut“, betont sie.

Noch in diesem Jahr will Kirstin Cotta auch eine Bürgerversammlung in Artern abhalten, um die Öffentlichkeit über den Stand der Dinge zu informieren. Hierfür führe sie gerade Gespräche mit Fachleuten, um diese zu diesem Podium einladen zu können.