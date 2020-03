Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bürgermeister übelst beschimpft

Ein Bürgermeister aus dem Kyffhäuserkreis hat Anzeige gegen einen Mann aus seinem Wohnort erstattet, weil dieser ihn in einer E-Mail, also per elektronischer Post, übelst beschimpfte. Der Kommunalpolitiker sei trottelig, ein einzigartiger Vollidiot, eine Ausgeburt von Dummheit. Auch das Schimpfwort mit A fiel. Selbst wenn es in seiner Dienstzeit die erste Mail mit Beschimpfungen gewesen ist, die Sache wollte der Bürgermeister nicht auf sich sitzen lassen.

Der Absender der Mail wohnt, wie Richter Gerald Fierenz vom Amtsgericht Sondershausen den Fall schildert, in einer ruhige Straße. Doch mit dieser Ruhe ist es schon länger vorbei. Denn wegen einer Straßenbaustelle im Ort würden zahlreiche Autofahrer nicht die ausgeschilderte Umleitung, sondern eine Abkürzung nehmen. Was die Anwohner dieser Straße ärgert, denn das Verkehrsaufkommen sei stark gestiegen. Deshalb seien Anwohner, darunter der Angeklagte, auf den Bürgermeister zugegangen, um über die Problematik zu sprechen und eine Lösung zu finden. Der Bürgermeister habe mit den zuständigen Ämtern und Behörden gesprochen. Ergebnis sei gewesen, dass man nichts ändern könne. Das wäre auch aus Sicht des Bürgermeisters ärgerlich, aber es gebe keinen Kompromiss. Der Angeklagte hat eine Katze, das Tier sei seit vielen Jahren der Liebling der Familie. Die Katze wurde auf der Straße überfahren, sie überlebte nicht. Dass das Tier starb, dafür sei der Bürgermeister verantwortlich.



Die Mail mit den Beschimpfungen gegen den Bürgermeister weist namentlich auf den Angeklagten hin, eine Kopie des Schreibens bekam ein weiterer Anwohner der Straße.



Gegen den Angeklagten wurde wegen der Beschimpfungen ein Strafbefehl erlassen. Er soll eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen je 20 Euro zahlen. Dagegen legte er Einspruch ein. Es kam zur Gerichtsverhandlung. Der Angeklagte habe sich zum Vorwurf nicht geäußert. Der Bürgermeister wurde vernommen, er könne den Frust zum Teil verstehen, aber derartige Beschimpfungen dulde er nicht. Vom Richter kam der Vorschlag, dass der Angeklagte 800 Euro zu zahlen hat, dann werde das Verfahren eingestellt. Dem wurde zugestimmt, das Geld wurde gezahlt, es fließt an zwei Vereine.