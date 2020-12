Bürgermeisterwahl am 21. Februar 2021

In der Stadt An der Schmücke ist voraussichtlich am 21. Februar 2021 Bürgermeisterwahl. Die Kommunalaufsicht habe seinem Entlassungsgesuch zum 31. Dezember entsprochen, teilte Holger Häßler (parteilos) am Dienstag mit. Am kommenden Montag werde auf einer Stadtratssitzung der Wahlleiter berufen. Der Wahltermin werde in einem Sonderamtsblatt am 25. Dezember veröffentlicht. Auf der letzten Ratssitzung des Jahres stehe außerdem der Abschluss von Mietverträgen für Photovoltaikanlagen auf den Dächern zweier kommunaler Gebäude auf der Tagesordnung, außerdem der B-Plan für den Wanderparkplatz Hohe Schrecke in Braunsroda. Bis ein neuer Bürgermeister gewählt ist, amtiert der erste Beigeordnete Ilko Hoffmann (parteilos). kf