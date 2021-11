Bürgerversammlung in Bad Frankenhausen nur zum Schiefen Turm

Bad Frankenhausen. Die Stadtverwaltung in Bad Frankenhausen hat ihre Tagesordnung auf Grund von Corona gekürzt.

Die touristische Erschließung des Schiefen Turms ist das einzige Thema der Einwohnerversammlung am Dienstag, 16. November, in der Rotbart-Arena in Bad Frankenhausen.

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage mit den hohen Inzidenzzahlen im Kreis möchte die Stadtverwaltung im Hinblick auf die zahlreich zu erwarteten Bürgerinnen und Bürger die Zusammenkunft zeitlich begrenzen und hat daher die Tagesordnung gekürzt. Es wird ausschließlich das Projekt zum Schiefen Turm vorgestellt, heißt es in einer Mitteilung. Die Stadtverwaltung bittet die Einwohner, über das genannte Thema hinausgehende Anliegen, die sie auf der Einwohnerversammlung zur Sprache bringen wollten, schriftlich einzureichen und sagt eine umgehende Bearbeitung zu.

Alle interessierten Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt einschließlich der Ortsteile sind zur Einwohnerversammlung eingeladen. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass ein „qualifizierter Mund-Nasenschutz“ auch während der Versammlung zu tragen ist und bittet dafür um Verständnis.