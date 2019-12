Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Buntes Programm zum Jahresstart

Das Mehrgenerationenhaus hat sich zum sozialen Treffpunkt für Menschen jeglichen Alters entwickelt. Auch im Januar 2020 finden dort wieder zahlreiche Veranstaltungen statt, die sich zum Teil zu richtigen Besuchermagneten entwickelt haben.

So geht es gleich am 3. Januar los mit einer Tagesfahrt in die Kyffhäusertherme nach Bad Frankenhausen statt. Hierfür ist eine Anmeldung erforderlich, da die Plätze begrenzt sind. „Sehr gern genutzt wird das Haus auch von der Gruppe der Canasta-Spieler, die hier Stunden zusammen verbringen“, erzählt Kerstin Herzau, Mitarbeiterin im Mehrgenerationenhaus. die Gruppe trifft sich am 6., 13., 20. und 27. Januar jeweils ab 12.30 Uhr und freut sich über weitere Mitspieler. An denselben Tagen trifft sich jeweils ab 14.30 Uhr auch die Frauensportgruppe, um sich gemeinsam fit zuhalten. Auch das Seniorenbingo, das am 12. Januar ab 12.30 Uhr stattfindet, steht für weitere Interessenten offen. Ein noch recht neues Angebot ist auch das Trauercafé, das am 19. Januar ab 15 Uhr stattfindet. „Wir bieten hier außerhalb des Publikumsverkehrs, die Gelegenheit zum gemeinsamen Trauern. Auch haben wir Kontakt zu Beratungsstellen, Bestattern und weiteren Einrichtungen, die wir gern weitergeben bei Bedarf“, sagt Herzau.

Auch der Leseclub für Kinder von 6 bis 12 Jahren findet wieder statt. Die Termine sind am 7., 14., 21. und 28. Januar jeweils ab 15.30 Uhr. Am 10., 17., 24. und 31. Januar jeweils ab 15 Uhr gibt es die „kleine Kochlöffelbande“, bei der immer wieder neue Leckereien gekocht werden. Außerhalb des Programms werde auch die tägliche Hausaufgabenbetreuung sehr gut angenommen, wie Kerstin Herzau sagt. Hier seien weitere Schüler gerngesehen.

Das komplette Programm:

Mo, 6.1.20 ab 12:30 Canastaspieler und ab 14:30 Uhr Frauensportgruppe

Di, 7.1.20 ab 15:00 Uhr Leseclub für Kids (6-12 Jahre) Hörbücher, Spiele, auf dem Weg zur Leseratte

Mi, 8.1.20 ab 14:00 Uhr Kreativangebot mit Mary

Do, 9.1.20 ab 14:00 Uhr Geocaching mit Jerome

Fr, 10.01.20 ab 15:00 Uhr Kleine Kochlöffelbande mit Susi

So, 12.01.20 ab 14:30 Uhr Seniorenbingo

Mo, 13.01.20 ab 12:30 Canastaspieler und ab 14:30 Uhr Frauensportgruppe

Di, 14.01.20 ab 9:00 Uhr Frauenfrühstück und ab 15:00 Uhr Leseclub für Kids (6-12 Jahre)Hörbücher, Spiele, auf dem Weg zur Leseratte

Mi, 15.01.20 ab 14:00 Uhr Kreativangebot mit Mary

Do, 16.01.20 ab 15:00 Uhr Geocaching mit Jerome

Fr, 17.01.20 ab 15:00 Uhr Kleine Kochlöffelbande mit Susi

So, 19.01.20 ab 15:00 Uhr Trauercafé

Mo, 20.01.20 ab 12:30 Canastaspieler und ab 14:30 Uhr Frauensportgruppe

Di, 21.01.20 ab 15:00 Uhr Leseclub für Kids (6-12 Jahre)Hörbücher, Spiele, auf dem Weg zur Leseratte

Mi, 22.01.20 ab 14:00 Uhr Kreativangebot mit Mary

Do, 23.01.20 ab 15:00 Uhr Geocaching mit Jerome

Fr, 24.01.20 ab 15:00 Uhr Kleine Kochlöffelbande mit Susi

So, 26.01.20 Unterstützung beim Seniorenfasching des RCC

Mo, 27.01.20 ab 12:30 Canastaspieler und ab 14:30 Uhr Frauensportgruppe

Di, 28.01.20 ab 15:00 Uhr Leseclub für Kids (6-12 Jahre)Hörbücher, Spiele, auf dem Weg zur Leseratte

Mi, 29.01.20 ab 14:00 Uhr Kreativangebot mit Mary

Do, 30.01.20 ab 14:00 Uhr Geocaching mit Jerome

Fr, 31.01.20 ab 15:00 Uhr Kleine Kochlöffelbande mit Susi

Telefonisch erreichbar ist das Mehrgenerationenhaus unter 034672 / 93783