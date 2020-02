Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

CDU kritisiert Merten scharf

Die Behauptung von Mario Merten (parteilos), Gemeinderatsmitglied in Kyffhäuserland, ein Scheitern des Schulneubaus in Kyffhäuserland sei Schuld der Fraktionen CDU/Unser Dorf (unser Zeitung am 5. Februar), empört die CDU-Kreistagsabgeordnete Silvana Schäffer maßlos. Er schiebe die Schuld auf andere. „Sollte dieser Schulneubau scheitern, dann nicht daran, dass Ortsräte und Kreisräte sich mit allen Facetten befasst, Für und Wider abgewogen haben und eine gewissenhafte Entscheidung für die Gemeinde Kyffhäuserland getroffen haben“, betont Schäffer. Der Kreistag stimmte für Bendeleben als Standort für den Neubau.

Der Schulneubau scheitere, so Schäffer, auch nicht daran, dass irgendwer irgendwas ignoriert hätte – im Gegenteil. „Alle Unterschriften für den Schulstandort Rottleben wurden wahrgenommen, auch und ganz besonders der Einsatz für den Standort Rottleben.“ Es gibt einen Antrag auf Zulassung eines Bürgerbegehrens zur Aufhebung des Kreistagsbeschlusses, die Antragsführer sprechen sich für den Standort Rottleben aus. „Schauen wir also, wie die Bürger des Landkreises sich in der Frage Schulneubau Kyffhäuserland entscheiden. Und hoffen wir, dass die Zusage des Fördermittelgebers lang genug währt, um dann auch in die Umsetzung zu gehen“, so Schäffer.