Clown und Kürbissuppe

Kyffhäuserkreis. In Bad Frankenhausen und Oldisleben wird am 31. Oktober Halloween gefeiert

Wer sich an Halloween in Geselligkeit gruseln möchte, der hat am 31. Oktober Gelegenheit dazu: Von 12 bis 18 Uhr wird in Bad Frankenhausen zur 1. Halloween-Party in den Kurpark eingeladen. Besucher erwarten Stelzenläufer, Clown Haraldino, Spiele, Schminken sowie Speisen und Getränke. Jedes Kind erhält außerdem eine kleine Überraschung. Karten zum Preis von 3 Euro gibt es im Vorverkauf in der Touristinformation sowie zum Preis von 4 Euro an der Tageskasse.

Auch beim Obst- und Gartenbauverein Möllendorf in Oldisleben sind Gruselgestalten willkommen: Ab 17 Uhr brennt der Grill und bei Kürbissuppe, Glühwein, Kinderpunsch und Bier müssen Hexen, Skelette und Gespenster nicht auf dem Trockenen sitzen. red