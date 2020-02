Roßleben-Wiehe. Das Team des Mehrgenerationenhauses in Roßleben bietet Senioren Hilfe beim Einstig in die digitale Kommunikation.

Computerschulung für Senioren in Roßleben-Wiehe

Am Mittwoch, dem 19. Februar, 15 Uhr, haben Senioren die Möglichkeit, im Mehrgenerationenhaus Roßleben-Wiehe an einem Computerkurs für Senioren teilzunehmen. Unter fachlicher Anleitung soll erst einmal herausgefunden werden, welche Kenntnisse bei den Teilnehmern bereits vorhanden sind und wie der Kurs weiterhin gestaltet werden soll. In Zukunft soll es dann einmal im Monat einen Computerkurs für Senioren geben, so der Veranstalter.

Auch Senioren und ältere Menschen sind immer häufiger auf Computer, Smartphones und das Internet angewiesen. Oft stoßen sie dabei auf Schwierigkeiten im Umgang mit den neuen Medien, da sie nicht mit der neuen Technik aufgewachsen sind. Daher empfiehlt es sich, an einem Computer-Kurs speziell für Seniorinnen und Senioren teilzunehmen, um den richtigen Umgang mit dem Rechner zu erlernen.

Fragen beantwortet Kursleiter Jerome Rast im Vorfeld telefonisch unter 034672/937 83.