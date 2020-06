Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Corona: Nur vier Personen in Quarantäne

Eine Neuinfektion mit Corona gibt es auch weiterhin nicht im Kyffhäuserkreis. Die Anzahl aller bisher an Corona Infizierten im Landkreis liegt unverändert bei 45 Personen. Inzwischen sind alle 45 an Covid-19 erkrankten Menschen genesen. Nach Angaben der Kreisverwaltung befinden sich nur noch vier Personen in häuslicher Quarantäne – und somit ein Mensch weniger als am Vortag. Diese hatten Kontakt zu Infizierten in anderen Landkreisen, müssen aber ihre Quarantäne am Heimatort antreten. Im Kyffhäuserkreis gibt es nach wie vor keinen Todesfall im Zusammenhang mit Corona. Im Landkreis leben etwa 77.000 Bürger.