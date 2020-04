Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Corona raubt Kommunen Einnahmen

Gewerbesteuern brechen weg, Eltern zahlen keine Beiträge mehr, weil die Kindergärten geschlossen sind, und mit Mieten von Gaststättenpächtern, die seit vielen Wochen schon nichts mehr verdienen, ist auch kaum noch zu rechnen. Viele Einnahmen gehen den Kommunen durch die Coronakrise verloren. Gleichzeitig bringt die Pandemie zusätzliche Ausgaben für den Schutz gegen den Virus mit sich. Es zeichnet sich ab, dass alle Gemeinden demnächst den Gürtel enger schnallen müssen.

In Ebeleben hat Bürgermeister Jens Gröbel (Freie Wähler) bereits die Reißleine gezogen und eine Haushaltssperre verhängt. Die trete am Montag in Kraft, verkündete er am Donnerstag auf Nachfrage. „Wir müssen bei den Ausgaben jetzt ganz vorsichtig sein“, erklärt er. Das begründet er mit einem absehbaren Einbruch bei den Steuereinnahmen. „Schon jetzt haben wir Stundungsanträge im Umfang einer fünfstelligen Summe“, so Gröbel. Schwierig werde es auch, die ausbleibenden Elternbeiträge für den Kindergarten auszugleichen. „Dafür brauchen wir Hilfe vom Land.“

Die Stadt Bad Frankenhausen lebt von Kur, Tourismus und Reha. Da in diesen Bereichen seit März 2020 sehr starke Einschränkungen gelten, hätten diese erhebliche Auswirkungen auf den Haushalt der Kurstadt, sagt Bürgermeister Matthias Strejc (SPD). Allein für März und April 2020 rechnet die Kurstadt mit 55.000 Euro weniger Einnahmen aus dem Kurbeitrag. Auch der Zuschuss zur Kurgesellschaft beschäftigt Strejc: „Durch die Schließung der Kyffhäuser-Therme sowie des Kyffhäuser-Denkmals entgingen der Gesellschaft Einnahmen von zirka 420.000 Euro. Der jährliche Zuschuss der Stadt Bad Frankenhausen wurde bereits im März 2020 in voller Höhe von 370.000 Euro abgerufen.“ Aktuell benötige die Gesellschaft einen Liquiditätszuschuss in Höhe von 135.000 Euro.

Auch geht Strejc davon aus, dass die Einnahmen aus der Gewerbesteuer deutlich unter den avisierten 1,45 Millionen Euro für 2020 ausfallen werden. „Sehr grob rechnen wir mit einem finanziellen Gesamtschaden von mindestens 600.000 bis eine Million Euro“, sagt Strejc. Bis zum 30. April solle die Stadtverwaltung Übersichten zu eventuell nötigen Haushaltssperren und Investitionsstopps erstellen.

Täglich überprüfen Sondershausens Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos) und Mitarbeiter der Kämmerei die finanzielle Lage und deren Entwicklung für die Musikstadt peinlich genau, wie das Stadtoberhaupt auf Nachfrage versichert. „Es kann sein, dass wir von einem Tag auf den anderen Ausgaben stoppen müssen.“ Zu drastischen Sparmaßnahmen sehe er sich und die Verwaltung aber noch nicht gezwungen, auch wenn der Stadt in diesem Jahr bereits nach jetzigem Stand Steuereinnahmen im hohen sechsstelligen Bereich verloren gehen werden. Entsprechende Summen wollen Unternehmen aus Sondershausen stunden lassen.

Auch David Petrat, Kämmerer der Stadt Artern, beobachtet Auswirkungen auf den Haushalt. Ihn erreichen aktuell Anträge auf Stundung von Gewerbesteuern oder Herabsetzung der Vorauszahlungen. Da diese Steuern aber rund 20 Prozent der Einnahmen der Stadt Artern ausmachen, seien große Auswirkungen wahrscheinlich. Da sich die Stadt in der sogenannten vorläufigen Haushaltsführung befindet, spiele eine Haushaltssperre derzeit noch keine Rolle. Allerdings würden zwei geplante Neueinstellungen in der Verwaltung vorläufig nicht vorgenommen. Geplante Investitionen würden vorgenommen: „Allerdings sind wir hier von Fördermitteln abhängig“, sagt Petrat.

Der Steuerausfall treffe Kommunen mit großen Unternehmen sicher stärker als Greußen, schätzt dessen Bürgermeister René Hartnauer (SPD) ein. Ein paar Stundungsanträge habe er aber auch schon auf dem Schreibtisch. Auch wenn Vorsicht wegen der langfristigen Folgen der Pandemie geraten sei, habe er sich gefreut, den Stadträten am Donnerstagabend einen belastbaren Haushaltsentwurf zur Entscheidung vorlegen zu können.

In Roßleben-Wiehe sind ebenfalls bereits Anträge auf Steuerstundung eingegangen. Dadurch ergeben sich laut Bürgermeister Steffen Sauerbier (SPD) Mindereinnahmen von 130.000 Euro. Zudem fehlen Eintritts- und Nutzungsentgelte, etwa wegen der geschlossenen Mehrzweckhalle Bottendorf oder des Schlosses in Wiehe. Da auch Roßleben-Wiehe eine vorläufige Haushaltsführung hat, sind Haushaltssperren bislang kein Thema. Geplante Investitionen etwa ins Sozio-kulturelle Zentrum Roßleben oder Schloss Wiehe sind maßgeblich von Fördermitteln abhängig. Konkrete Auswirkungen darauf seien noch nicht absehbar.

Steuereinbrüche fürchtet Jörg Steinmetz (CDU), Bürgermeister von Helbedündorf, für seine Gemeinde vorerst nicht. „Wir haben hier vor allem Landwirtschaft und Handwerk, bei denen läuft es trotz Corona nach wie vor.“ Sorgen bereiten ihm die Gastwirte „Wir haben den Pächtern der drei Lokale in Gemeindeeigentum auf unbestimmte Zeit die Pacht gestundet.“ Daraus ergäben sich nur geringe Ausfälle für die Gemeindekasse. Schlimmeres sei im Moment nicht absehbar.