Über das Wochenende haben sich nachweislich 16 weitere Menschen im Landkreis mit Covid-19 infiziert. Darunter befinden sich auch Lehrer und Erzieher. Deshalb sind vier Schulen und ein Kindergarten vorerst ganz oder teilweise geschlossen.

Wie Heinz-Ulrich Thiele, Sprecher des Landratsamtes, auf Nachfrage dieser Zeitung bestätigt, gibt es im Awo-Kindergarten in Roßleben einen positiv getesteten Erzieher, weshalb die Einrichtung mindestens am Montag, dem 9. November, geschlossen bleiben wird. Auch an der Grundschule in Westerengel wurde ein Lehrer positiv getestet, weshalb die Schule für mindestens eine Woche geschlossen werden muss. Die Grundschule in Ebeleben muss für mindestens zwei Tage schließen und an der Grundschule in Hohenebra sollen zunächst alle Schüler der beiden dritten Klassen zu Hause bleiben.

Auch an der Gemeinschaftsschule in Oldisleben gab es am Freitag einen positiven Befund bei einem Schüler. Die Schule bleibt zunächst von Montag bis Mittwoch geschlossen. Laut Thiele ergeben sich die unterschiedlichen Maßnahmen aus der Intensität der Infektionen. An allen Einrichtungen sollen nun umfangreiche Tests stattfinden. Los ging es bereits am Sonntag im Roßlebener Kindergarten.

Derzeit werden im Kyffhäuserkreis 96 positiv getestete Personen betreut. Weiterhin betreut das Gesundheitsamt noch 155 Kontaktpersonen, während vier Personen derzeit noch stationär behandelt werden. Der Inzidenzwert lag am Sonntag bei 83,5.

Am Freitag hatte es auch den ersten Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben; ein Pflegeheimbewohner in Roßleben war verstorben. In der Einrichtung gibt es nun noch drei nachweislich infizierte Mitarbeiter und einen Bewohner. Am Freitag aber gab es in der Einrichtung erneut umfangreiche Testungen deren Ergebnisse am Montag erwartet werden.

Eine Bewohnerin des Pflegeheims in Bad Frankenhausen wurde im Krankenhaus hingegen zweimal negativ getestet, wie Awo-Sprecher Dirk Gersdorf auf Nachfrage dieser Zeitung sagt. Auch im Awo-Pflegeheim in Oldisleben gibt es nach wie vor eine positiv getestete Bewohnerin.