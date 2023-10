Gertrud und Heinz Uczessanek tanzen bei der Westernnacht in Heyerode.

Countrynacht in Heyerode

Heyerode. Zum legendären Treffen werden Western- und Countryfans aus ganz Nordthüringen erwartet.

Zum wiederholten Mal haben sich die Countryfreunde Heyerode im Unstrut.-Hainich-Kreis und der Feuerwehrverein die Band „Rockhounds“ aus Sachsen zu ihrer Country- und Westernnacht eingeladen. Diese steigt am Samstag, 21. Oktober, ab 18 Uhr in der Festhalle „Heyeröder Hafen“. Geboten wird ein Mix aus Country-Sound und Southern-Rock bis hin zu temperamentvollem Pop, Jazz, Folklore und Comedy. Angekündigt haben sich die Trapper und Indianer aus dem Western-Camp bei Holzthaleben sowie aus Artern und Nordhausen als Stammgäste des inzwischen legendären Treffens im Südeichsfeld. „Wir wollen unsere Gäste mit auf eine Reise in eine andere Zeit nehmen“, lädt Organisationschef Eckhard Köthe alle Country- und Westernfreunde Nordthüringens herzlich ein.