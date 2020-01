Da war’s schon einer weniger

Eigentlich wollte ich ja ein besserer Mensch werden.

So hatte ich es mir an Silvester für das neue Jahr zumindest vorgenommen.

Das beinhaltet die üblichen Vorsätze, wie ab und zu das schmutzige Auto putzen innen und außen, Schnee schieben nicht auf die lange Bank schieben, Rechnungen pünktlich begleichen, Briefe nicht ungeöffnet liegenlassen, öfter mal Mutti anrufen. Und natürlich: weniger (besser noch: kein) Geld für Knöllchen oder sonstige Zuwiderhandlungen ausgeben.

Das mit den Knöllchen konnte ich schon gleich am 7. Tag des neuen Jahres knicken. Da klemmte der böse Zettel hinterm Scheibenwischer. Schon wenige Tage später lag die Zahlungsaufforderung im Briefkasten, die ich natürlich sofort grummelnd beglich (bestimmt braucht Artern Geld). Da passte mir zehn Tage später der US-amerikanische „Wirf-Deine-Neujahrsvorsätze-über-Bord-Tag“ (englisch: Ditch New Years Resolutions Day) super in den Kram. Der Kein-Knöllchen-Vorsatz ist somit für dieses Jahr abgehakt. So schnell hatte mich die brutale Vorsatz-Wirklichkeit noch nie eingeholt.

Aber an den restlichen halte ich fest. Wenn weiter kein Schnee fällt, hätte sich dieser ja sogar von ganz allein erledigt. Da rufe ich lieber die Mutti einmal mehr an.

Wie steht’s eigentlich um Ihre Vorsätze?