Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dark im Park-Festival wird verschoben

Der Veranstalter hat die zweite Auflage des Dark im Park-Festivals an der Freilichtbühne abgesagt. „Nach wochenlangem Hoffen müssen wir Euch leider mitteilen, dass das Dark im Park 2020 mit Solitary Experiments, Absurd Minds, Cryo und vielen mehr auf nächstes Jahr verschoben werden muss“, sagt der Veranstalter Thomas Wüst in einer Pressemitteilung. Das Team habe sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht, aber die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen ließen dies nicht zu. „Im Moment lockern sich zwar allmählich die Coronaauflagen, aber eine verbindliche Genehmigung für solch ein Event kann und will uns zurzeit niemand geben“, sagt Wüst und betont: „Wir haben aber bereits mit allen beteiligten Bands gesprochen und können euch das ursprünglich geplante Line -Up nunmehr beim Dark im Park am 18. und 19. Juni 2021 präsentieren. Als kleine Entschädigung, Trost und als Dankeschön an die bisherigen Ticketkäufer sollen aber noch zwei weitere Topacts zum bisherigen Line-Up hinzufügt werden. Somit treten 2021 dann insgesamt zwölf Bands auf. Nur durch den Vorverkauf werde ein Projekt wie Dark im Park plan- und durchführbar. Daher behalten alle bereits gekauften Tickets ihre Gültigkeit.