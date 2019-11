Dark im Park ist auch 2020 in Artern

Die erste Auflage des Festivals fand in diesem Jahr nach ganz kurzer Planungsphase statt. Mit den rund 400 Gästen waren die Organisatoren Christian Lustig und Thomas Wüst deshalb sehr zufrieden. Innerhalb der schwarzen Szene verbreitete sich die Ankündigung für das neue Festival rasend schnell, so dass schließlich Fans aus ganz Deutschland anreisten. Mit der schwarzen Szene ist eine in den späten 1980er-Jahren entstandene Szene gemeint. Diese entwickelte sich aus einer jugendkulturellen Gemeinschaft über Jahrzehnte hinweg zu einem altersunabhängigen sozialen Netzwerk, dessen große Gemeinsamkeit in einem ästhetischen, selbstdarstellerischen und individualistischen Konzept liegt. Dabei ist die Farbe schwarz der Kern der Darstellung, weshalb die Anhänger zumeist schwarze Kleidung in verschiedenster Ausführung tragen. In Deutschland gibt es bereits viele verschiedene Veranstaltungen für diese Szene. Das wohl bekannteste ist das Wave-Gothic-Treffen, das in jedem Jahr am Pfingstwochenende in Leipzig stattfindet.

Erste, zarte Schritte in diese Richtung unternehmen nun auch die „Dark im Park“-Organisatoren. „Wir haben es geschafft. Im kommenden Jahr können wir unseren Besuchern anbieten, auch direkt im Salinepark zu zelten“, freut sich der Erfurter Thomas Wüst, der die Idee für das Festival in Artern hatte.

Logistisch unterstützt wird er von Christian Lustig vom Arterner Veranstaltungsunternehmen „Real Event Music“. Die zweite Auflage des Festivals findet am 19. und 20. Juni 2020 rund um die Freilichtbühne im Salinepark statt. „Wir freuen uns auf zehn Künstler auf beide Tage verteilt. Es werden vier am Freitag und sechs am Samstag sein“, verrät Thomas Wüst. Gebucht sind am Freitag neben dem Headliner „Absurdminds“ auch „Cryo“, „Edenfeld“ und „Digital Energy“. Am Samstag werden vor dem Headliner „Solitary Experiments“, die erst vor Kurzem ihr 25-jähriges Bühnenjubiläum feierten, auch „Angels & Agony“, „The Invincible Spirit“, „Kaysa“, „Plastikstorm“ und „Intent: Outtake“ die Freilichtbühne bespielen. An beiden Tagen schließt sich noch eine After-Show-Party an. Am Samstag wird das eine große Open-Air-Depeche-Mode-Party sein.

Auch eine große LED-Leinwand wird es an beiden Tagen wieder auf der Bühne geben. „Darauf werden während der Konzerte Material der Bands und während der Depeche-Mode-Party die passenden Musikvideos gezeigt“, verrät Thomas Wüst.

Viele Zusatzangebote

Das Zelten wird auf den Wiesen, auf denen zu den Arterner Volksfesten die Karussells und das Festzelt stehen, ermöglicht. Der Haupteingang zum Festival wird von der Straße Saline kommend eingerichtet. Die Parkplätze für die Gäste, die mit dem privaten Pkw anreisen, werden am Glinz bereitgestellt, weil die Parkplätze direkt am Park für die Zeit des Festivals zu Wohnmobil-Stellplätzen werden.

Weitere neue Angebote werden eine sogenannte Food-Meile, also ein Bereich mit mehreren Verpflegungsständen, am Samstag- und Sonntagmorgen eine Yoga-Station in Kooperation mit dem Arterner Yogastudio am Denkmal im Park, Fanartikelverkauf sowie Dusch- und Toilettencontainer. Außerdem wird auch das Deutsche Rote Kreuz über das gesamte Festival hinweg mit einer Versorgungsstation vertreten sein. Zum weiteren Zeitvertreib steht den Besuchern dann auch das Soleschwimmbad und die Kegelbahn in der Saline zur Verfügung. Das Grillen, darauf weist Christian Lustig hin, wird dann allerdings im Salinepark verboten sein.

Auch um die Beschilderung auf und zum Festivalgelände wollen sich die Organisatoren noch kümmern. Diese war während der ersten Auflage von einigen Besuchern bemängelt worden.

Der Vorverkauf für die Festivaltickets läuft online unter artist4you.de/Dark-im-Park-2020_1 bereits seit Anfang November. Gestern begann zusätzlich der Verkauf im Bag-Store in der Kachstedter Straße in Artern und in der Tourist Information in Bad Frankenhausen. Dabei stehen verschiedene Ticket-Optionen zur Auswahl. Sehr beliebt sei laut Christian Lustig bereits jetzt das Ticket, das ein Frühstücksangebot beinhaltet.

Auf der Internetseite www.darkimpark.de gibt es weitere Informationen und unter anderem auch einen Lageplan des Festivalgeländes.