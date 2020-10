Das Erfolgsrezept von Etzleben

Die Etzlebener sind mit sich im Reinen. Im Zuge der Gebietsreform 2019 hatte sich die hoch verschuldete Gemeinde trotz ihrer schwierigen Finanzlage gegen den Zusammenschluss mit sechs anderen Kommunen zur Stadt An der Schmücke entschlossen. Dass ihnen daraufhin Strukturbeihilfen zur Entschuldung sowie die Hochzeitsprämie durch die Lappen gingen, mochten sie lieber verschmerzen als den Verlust der Eigenständigkeit.

Mit ihrer Entscheidung von damals hadern die Etzlebener heute nicht. Im Gegenteil. „Das Gezänk in der Stadt An der Schmücke bestärkt uns sogar darin, das Richtige getan zu haben“, sagt Michael Boldt (parteilos). Der Etzlebener wurde Anfang September als Bürgermeister wiedergewählt – mit 92 Prozent der Stimmen. Es ist seine zweite Amtszeit und Boldt freut sich darauf.

Was hat er sich in dieser Zeit alles vorgenommen? Da muss er nicht lange überlegen: „Der Erhalt der Eigenständigkeit ist weiter unser höchstes Ziel“, sagt Boldt. Die Gemeinde habe ein Sparprogramm aufgestellt, um trotz der hoher Kreditverbindlichkeiten über die Runden zu kommen. „Große Sprünge können wir nicht machen“, räumt der Bürgermeister ein, „aber mit ein paar Einschränkungen kriegen wir jedes Jahr unseren Haushalt durch und darüber sind wir froh.“ Was will Etzleben mehr, sagt Boldt.

Michael Boldt ist nach der Bürgermeisterwahl im September in Etzleben in seine zweite Legislatur gestartet. Foto: Kerstin Fischer

„Wir haben ein schönes Dorf. Alles ist seit der Wende neu gemacht. Die Leute leben gern hier. Wir haben den Bahnhaltepunkt und den Autobahnanschluss in der Nähe. Wir haben schnelles Internet. Die Grundversorgung mit Bäcker und Fleischer ist gewährleistet“, so Boldt. Sogar Zuzug hat die Gemeinde zu verzeichnen. Das Verdienst schiebt er Manfred Windrich und Udo Wendeborn zu. „Für all dies haben meine Vorgänger den Grundstein gelegt. Das kann ich einfach nur immer wieder hervorheben. Die haben dafür gesorgt, dass wir in die Dorferneuerung kamen und dass aus Etzleben so ein Bilderbuchdörfchen wurde.“

Jetzt gehe es darum, den Status Quo zu halten. „Und wenn die Bürger das wollen, dann versuchen wir das alleine hinzukriegen“, so der Bürgermeister. In diesem Zusammenhang lobt er den Zusammenhalt im Dorf. Dass die Gemeinde nicht mit Geld um sich werfen könne, habe ihre Bewohner nur noch mehr zusammengeschweißt. Das zeige sich unter anderem beim jährlichen Frühjahrs- und Herbstputz oder beim Etzlebener Flohmarkt (die in diesem Jahr coronabedingt ausfielen), bei denen das halbe beziehungsweise ganze Dorf auf den Beinen ist, wie auch bei Veranstaltungen im Bürgerhaus, die sich stets gut besucht werden.

Statt Herbstputz hängen nun Laubsäcke an den Gemeindebäumen im öffentlichen Raum, und für’s Hundegeschäft wurden Behälter aufgestellt. „Das klappt einwandfrei, die Etzlebener ziehen voll mit“, lobt der Bürgermeister. Auch in der Coronazeit waren Einwohner für Einwohner da. Von der Einkaufshilfe, die den älteren Dorfbewohnern angeboten worden war, hätten Gebrauch gemacht.

Wobei auch das Gemeindepersonal Gold wert sei. „Egal, ob Grünpflege, ein Schaden zu beheben oder eine Straßenlampe ausgefallen ist – alles erledigt unser Gemeindearbeiter, ohne dass man Wochen darauf warten muss“, sagt Boldt. Der koste die Gemeinde zwar Geld. „Aber wenn ich jedes Mal eine Handwerkerfirma holen müsste, wäre das viel teurer“, ist der Bürgermeister dankbar für die Hilfe, die sich die klamme Gemeinde nach wie vor leiste und leisten dürfe. „Alles im Dorf machen wir praktisch selbst, ohne fremde Hilfe“, sagt Bold und es hört sich an wie das Erfolgsrezept von Etzleben.