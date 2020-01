Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das letzte Aufleuchten

Er sieht noch sehr frisch aus. Es ist nicht vom Autor die Rede. Sondern von einem Baum. Dem Weihnachtsbaum. Doch bei aller Frische, seine Tage sind gezählt. Das war schon von dem Tag an klar, wo die Motorsäge dafür sorgte, dass Späne flogen. Ganz klar war es ab dem Tag, wo er in den Ständer kam und geschmückt wurde. Das Leben eines Weihnachtsbaumes ist eben kurz. Aber auf jeden Fall länger als die Weihnachtsfeiertage. Wobei ich schon am 28. Dezember einen abgeschmückten Baum neben einer Biotonne habe stehen sehen. Armer Kerl.

Nun ist es natürlich jedem selbst überlassen, wie lange er die weihnachtliche Lichter- und Baumatmosphäre in der Stube haben möchte. Frauen schätzen da den Lichterglanz sicher intensiver als wir Männer. Auf jeden Fall werden wir rechtzeitig darauf aufmerksam gemacht, dass es nun Zeit wäre, sich vom Baum zu verabschieden. Am zweiten Samstag im Januar quillt der Terminkalender über mit Knutfesten. Allein in Bad Frankenhausen gibt es gleich sechs. In der Kernstadt und in den Ortsteilen. Und auch in zahlreichen anderen Orten wird zum Weihnachtsbaumverbrennen bei Glühwein und Bratwurst eingeladen. Man kann seinen Baum – natürlich abgeschmückt – auch mitbringen und den Funkenflug beobachten. Das letzte Aufleuchten.