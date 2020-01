Wegen einer Familienstreitigkeit wurde am Amtsgericht verhandelt.

Kyffhäuserkreis. Aus dem Gerichtssaal: Einiges bleibt in der Verhandlung in Sondershausen nebulös. Verfahren wegen geringer Schuld eingestellt

Den Bruder angezeigt

Am Amtsgericht in Sondershausen gab es eine Verhandlung wegen einer familiären Auseinandersetzung. Herr G. hatte seinen Bruder, Herr A., angezeigt. Herr A. wohnt im Haus der Eltern im Kyffhäuserkreis, sein Bruder war schon vor geraumer Zeit ausgezogen. Allerdings hatte Herr G. noch so manche private Dinge im Haus, zu denen auch sein Bruder Zugang hatte.

Herr G. bekam, wie Richter Gerald Fierenz den Fall schilderte, Post von einer Bank. Es ging um einen Kreditvertrag und einen ausstehenden Geldbetrag von 1500 Euro. Doch Herr G. habe, wie er sagte, keinen Vertrag mit der Bank abgeschlossen. Da habe sein Bruder seinen Namen benutzt. Dem nicht genug. Ein Händler habe von ihm 70 Euro für bestellte und gelieferte Schuhe haben wollen. Es gebe noch einen dritten Fall. Herr G. beschuldigte seinen Bruder, die Chipkarte aus seinem Mobiltelefon gestohlen zu haben, es seien vom Mobilfunkanbieter Forderungen von rund 400 Euro aufgelaufen. Herr G. erstattete Anzeige. In der Verhandlung habe Herr A. zugegeben, die Schuhe bestellt zu haben. Die beiden anderen Vorwürfe stritt er ab. Es sei so gewesen, dass sein Bruder den Kreditvertrag abgeschlossen habe, er sei dabei gewesen, als er am Computer saß. Und das mit dem Handy sei eine Absprache mit seinem Bruder gewesen, er habe den Handyvertrag übernehmen wollen und erste Raten bezahlt. In der Verhandlung kam, wie es Richter Gerald Fierenz formulierte, der Geschädigte, Herr G., etwas ins Schlingern. Denn der Kreditvertrag war eine Postsendung, da musste zur Legitimationsprüfung der Personalausweis vorgelegt werden. Zudem war eine Unterschrift nötig. Diese sei sehr ähnlich wie die im Vernehmungsprotokoll gewesen. In der Zwischenzeit habe Herr A. ein Grundstück verkauft und einen Teil des Geldes dem Bruder gegeben. Das mit den Schuhen hatte Herr A. zugegeben. Details der anderen beiden Fälle blieben verschwommen. Wegen geringer Schuld stellte der Richter das Verfahren ein.