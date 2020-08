Die Kirche in Schönfeld ist am Denkmalstag geöffnet.

Denkmalstag in Schönfeld wie gewohnt

Der Tag des offenen Denkmals soll in der Kiliankirche im Ortsteil Schönfeld dank eines Hygienekonzeptes entgegen des diesjährigen Trends analog stattfinden. Am 13. September ist die Dorfkirche von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Es gibt eine Tombola, eine Ausstellungstafel zu den erledigten Dacharbeiten und die Möglichkeit zur Turmbesteigung. Im benachbarten Dorfgemeinschaftshaus gibt es zudem ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen. Um 17 Uhr gibt es in der Kirche eine heitere Lesezeit mit Ursula und Peter Telschow.