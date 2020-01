Der Bendeleber Landbäcker

Vor einigen Jahrzehnten gab es ihn in fast jedem Dorf. Manche hatten sogar zwei. Den Dorfbäcker. Im Ortsteil Bendeleben der Gemeinde Kyffhäuserland gibt es ihn bis heute noch. Es ist ein Familienbetrieb. Chef ist Bäckermeister Patrick Riedel. Er ist 37 Jahre alt.

Er ist Bendeleber. Als er Teenager war, half er hin und wieder bei seinem Onkel Siegfried Kretschmann in der Bäckerei im Dorf. Eine Vorstellung, was er einmal beruflich machen würde, hatte er damals noch nicht. Doch das Gute ist manchmal greifbar nah. Bäcker ist ein gutes Handwerk. Er begann die Lehre in der Meisterbäckerei Hengstermann in Sondershausen. Die älteren Kollegen nahmen sich den jungen Leuten an, da konnte er viel lernen. Die Berufsschule war in Artern. Die Lehrlinge kamen aus dem Kyffhäuserkreis und dem Landkreis Sömmerda. 30 Jungen und Mädchen gab es im ersten Bäckerlehrjahr. Nicht alle haben durchgehalten.

Das ist ein schöner Beruf, sagte sich Patrick Riedel, die Arbeit machte Spaß. Im dritten und damit letzten Lehrjahr war er bei seinem Onkel in der Bäckerei. Und der fragte den jungen Mann, ob er das Geschäft übernehmen will. Die Frage war ernst gemeint. Mit 22 Jahren? Patrick Riedel fühlt sich zu jung für so eine Aufgabe und Verantwortung. Nein, war die Antwort. Die nahm ihm sein Onkel krumm, es herrschte lange Funkstille zwischen den beiden Männern. Der junge Geselle sah sich woanders um, arbeitete drei Jahre in der Bäckerei Messing in Sangerhausen.

Zwischendurch auch mal Kameramann bei einem Fernsehsender

Doch wie das manchmal so bei jungen Leuten ist, plötzlich war er da, der Gedanke, doch etwas ganz anderes zu machen. Er drehte der Backstube den Rücken zu, begann in Sangerhausen beim privaten Fernsehsender K28, war Kameramann, zuständig für den Ton, war mit dem Übertragungswagen unterwegs. In der Region, aber auch beispielsweise in Tschechien und Ungarn. Er kam viel rum. Es war eine schöne, coole Zeit. Beim Sender lernte er seine Frau kennen, sie war Nachrichtensprecherin. 2007 gab es den Sender dann nicht mehr.

Was nun? Patrick Riedel klopfte bei seiner Tante an die Tür, das Verhältnis zu ihr war seit der Kindheit sehr gut. Der junge Mann wollte wieder Bäcker sein. Sein Onkel war skeptisch. Er stimmte zu. Patrick Riedel drückte in Hannover die Schulbank, machte den Abschluss als Bäckermeister. Da war der Onkel stolz. Am 1. Januar 2009 übernahm der Bäckermeister das Geschäft in Bendeleben. Nur kurze Zeit später schaffte er sich ein Verkaufsauto an. Der Onkel stand ihm in der Backstube helfend zur Seite. Doch es gab Zoff. Das Ergebnis, der junge Mann stand allein in der Backstube.

Es gab die Idee, seinen Vater zu fragen, mit in der Backstube zu arbeiten, die jahrelange Tätigkeit auf Montage aufzugeben. Die beiden Männer sind noch heute in der Backstube, die Frau vom Bäckermeister ist im Verkaufswagen unterwegs. Es geht nicht mehr wie zu Beginn mal von Dorf zu Dorf. Der Wagen steht auf den Wochenmärkten in Bad Frankenhausen und Nordhausen, samstags gibt es die Dorftour nach Hachelbich, Göllingen, Seega, Günserode. Es gibt eine Stammkundschaft.

Die Bendeleber Landbäckerei ist ein Familienbetrieb. Man kann davon leben, sagt Patrick Riedel. Wäre man irgendwo angestellt, würde man mehr Geld verdienen. Aber Selbstständigkeit bedeutet auch mehr Freiheit.

Patrick Riedel schaut zuversichtlich in die nahe Zukunft. Das Ansehen des Bäckerhandwerks wächst. Die Leute finden es gut, dass es den Landbäcker gibt, das Handwerk, die Produkte, die Zutaten, die Frische. Mit gutem Gewissen zu produzieren, das ist für den Bäckermeister das Wichtigste. Er arbeitet nach alten Rezepten. Neben Brot und Brötchen sind Kuchen, Kleingebäck und Torten im Angebot.

In vielen Dörfern gibt es keinen Bäcker mehr. In Kyffhäuserland noch einen in Göllingen. So mancher größere Bäckerbetrieb sucht Mitarbeiter. Wie sieht es in zwei, drei Jahrzehnten mit den Bäckerläden in den Dörfern aus, fragt sich Patrick Riedel nachdenklich. Der Bäcker ist auch Mitglied des Ortsteilrates und Vorsitzender des Kirmesburschen-Vereins. Seit der Jugend spielt er Instrumente, seit Kurzem gibt es eine Band, hier ist er Schlagzeuger.