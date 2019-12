Deutschlands beste Büromanagerin 2019

Sie ist ein Beispiel dafür, dass man für eine erfolgreiche Ausbildung die Heimat nicht in Richtung einer Metropole verlassen muss. Sophie Papenfoth hat den Beruf der Kauffrau für Büromanagement in einem Familienbetrieb in Roßleben erlernt und sich im Wettbewerb des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks als beste Auszubildende im Jahr 2019 durchgesetzt.

Die 20-jährige Bottendorferin hat ihre Ausbildung bei Eggert Haustechnik aus Roßleben im August dieses Jahres vorzeitig abgeschlossen. Nach ihrem Abitur an der Klosterschule wollte sie in der Heimat bleiben und hat deshalb hier nach einem Ausbildungsbetrieb gesucht. „Aus meiner Verwandtschaft erhielt ich dann den Tipp, es bei Eggert Haustechnik zu versuchen und wurde auch zum Vorstellungsgespräch eingeladen“, erzählt sie. Ihr Chef, Stephan Eggert, habe sogar überlegt, ihr aufgrund ihres sehr guten Abiturzeugnisses eine Ausbildung in der Provinz auszureden, wie er erzählt. Sie habe ihn dann aber davon überzeugt, dass sie in der Region bleiben möchte und die Richtige für die Ausbildungsstelle ist. Zusammen haben beide dann entschieden, dass Sophie ihre Ausbildungszeit von drei auf zwei Jahre verkürzen kann. Ihre praktische Ausbildung erhielt sie im Familienbetrieb, der seit 1993 in Roßleben ansässig ist. Hinzu kamen weitere Ausbildungselemente an der Berufsschule in Nordhausen und bei der Handwerkskammer in Erfurt.

Nach ihrem erfolgreichen Abschluss mit der Gesamtnote 1,9 erhielt sie von der Handwerkskammer die Einladung zum Landeswettbewerb, der im Oktober in Rudolstadt stattfand. Von dieser Einladung erzählte sie aber zunächst niemanden im Ausbildungsbetrieb. Ich hatte bereits zuvor Urlaub für diesen Zeitraum eingereicht und über die Einladung erstmal nur meine Familie informiert. „Ich bin nach Rudolstadt gefahren, ohne mir Druck zu machen. Ich wollte einfach schauen, wie es dort zugeht. Das war dann vielleicht auch das Geheimnis meines Erfolges“, erzählt sie.

Sie hatte dort mehrere Aufgaben am Computer zu erledigen und erzielte schließlich das beste Ergebnis aller Kauffrauen und Kaufmänner für Büromanagement in Thüringen. Damit qualifizierte sie sich für den Bundeswettbewerb, der in Saarbrücken stattfand. Darüber informierte sie dann auch ihren Chef, der „aus allen Wolken fiel“, als er von ihrem Erfolg in Rudolstadt hörte. Als sie dann auch noch vom Bundeswettbewerb im November als Siegerin zurückkehrte, war die Überwältigung maßlos. „Mein kürzlich leider verstorbener Vater hätte gesagt, dass Sophie eine Mitarbeiterin ist, die wir unbedingt im Unternehmen halten müssen“, sagt Stephan Eggert stolz. Am vergangenen Freitag erhielt Sophie Papenfoth ihre Ehrenurkunde im feierlichen Rahmen in Wiesbaden.

Weitere Karriere im Ausbildungsbetrieb

Nun überlegt sie zusammen mit Stephan Eggert, wie sie ihre Karriere weiter planen kann. Dabei kann sie von einer Begabtenförderung profitieren. „Wir schauen gerade gemeinsam, wie wir ihre Karriere weiter planen können“, erzählt Stephan Eggert. „Sie hat sich unheimlich schnell einen festen Stand im Unternehmen erarbeitet und ist von allen anerkannt“, betont der Chef. „Mein Beruf ist unheimlich vielseitig, das gefällt mir sehr daran. Ich könnte mir aber vorstellen künftig in der Lohnbuchhaltung fest zu arbeiten“, sagt Sophie. Hier sieht Stephan Eggert durchaus Möglichkeiten, die er demnächst mit seiner Frau Beate Eggert, die Leiterin der Lohnbuchhaltung ist, erörtern wird.

Eggert Haustechnik ist ein Familienunternehmen mit derzeit rund 45 Mitarbeiten an den Standorten Roßleben und Oberstedten nahe Frankfurt am Main. Zur Unternehmensphilosophie gehöre es, so Stephan Eggert, dass bedarfsorientiert ausgebildet wird und darauf hingearbeitet, dass die Auszubildenden auch eine Perspektive im Unternehmen haben.