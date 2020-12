Grüne, autofreie Innenstädte mit großen Parks statt Parkplätzen – der Traum der Großstadtbewohner, der vor allem die junge Generation auf die Straße treibt. Ich gönne ihnen so eine Welt. Ganz ehrlich. Und der Umwelt sowieso.

In der Stadt lebt sich’s angenehm. Es gibt Busse und Bahnen, Einkaufsmeilen, Theater, Kino, Bars, Restaurants. Und Schulen und Kindergärten gleich um die Ecke. Nicht umsonst zieht es junge Leute in die Metropolen.

Sie müssen nicht zum Einkauf in den übernächsten Ort. Ihre Kinder brauchen nicht stundenlang im Schulbus durch die Gegend gondeln. Und die Sorge, in den Ferien ohne Auto in seinem Kaff festzusitzen, weil kein Bus fährt, ist auch kein städtisches Problem.

Kein Wunder, dass sich die Dörfer leeren und immer mehr vergreisen. Nicht mal junge Ärzte zieht es aufs Land, so händeringend sie hier auch gebraucht werden. Dafür pfeifen sie laut einer Studie sogar ausdrücklich auf gute Luft.

Die wollen aber alle in der Stadt haben. Passt das noch zusammen?

Sicher ist der Umweltgedanke gut und richtig. Man kann immer umdenken und besser werden.

Aber irgendwie erinnern die Umweltdebatten in den Großstädten manchmal an einen Stadtmenschen, der aufs Dorf zog und sich über das Hähnekrähen aufregt.