Die Geschichte mit dem Joint

Kyffhäuserkreis. Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, so der Vorwurf gegen einen Jugendlichen. Es ist keine große Geschichte. Es gab jedoch eine Anzeige. Der Jugendliche, besser gesagt der junge Erwachsene, lebt im Kyffhäuserkreis, er hat, wie Richter Gerald Fierenz vom Amtsgericht Sondershausen den Fall schilderte, keine Einträge im Bundeszentralregister, ist also nicht vorbelastet.

Es gab eine Party. Und da war auch ein Mädchen zu Gast, sie war noch nicht volljährig. Sie hatte von anderen Partybesuchern gehört, dass der junge Mann etwas zum Rauchen habe, etwas Spezielles, an Zigaretten hatte sie da wohl nicht gedacht. Der junge Mann habe ihr einen Joint gezeigt (das ist meist ein mit Cannabisprodukten, Haschisch oder Marihuana, gefülltes Papier, das zusammengedreht wird, um es zu rauchen). Die Teenagerin habe die Dinge genommen, wieder zurückgegeben, weil sie nicht so richtig wusste, wie man einen Joint dreht. Das habe der junge Mann für sie erledigt. Die Teenagerin rauchte. Ihr wurde schlecht, sie wurde müde. Sie hat sich von den Eltern von der Party abholen lassen.

Der Angeklagte sagte, er sei betrunken gewesen, habe auch Rauschmittel genommen. Viel wisse er nicht mehr von der Party. Aber nein, er könne sich absolut nicht vorstellen, dass er der Teenagerin da was gegeben haben soll, nein, das mache er doch nicht. Auch seine Kumpels konnten sich nicht vorstellen, dass er so was mache. Aus Sicht des Gerichts klangen die Aussagen der Teenagerin überzeugend, sie habe, was untypisch bei Rauschmitteldelikten sei, präzise Angaben gemacht. Meist hätten die Zeugen kaum Erinnerungen. Gegen den jungen Mann wurde eine Verwarnung ausgesprochen, zudem hat er 20 Sozialstunden zu leisten.