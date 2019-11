Die Glocken läuten zum Dank

Am 9. November werden des Abends in vielen Orten des Kirchenkreises Bad Frankenhausen-Sondershausen die Kirchenglocken läuten. Sie tun dies zwischen 19.04 Uhr – dem Zeitpunkt, als Schabowski die Reisefreiheit bekanntgab – und 22.30 Uhr, kurz vor der tatsächlichen Grenzöffnung vor 30 Jahren. Der jeweilige Gemeindekirchenrat legt die individuelle Zeit fest, heißt es in der Ankündigung des Kirchenkreises.

Die Teilung Deutschlands, verursacht durch den von Deutschland begonnenen Krieg, der vielen Millionen Menschen das Leben kostete und unermessliches Leid über viele Länder einschließlich Deutschland brachte, fand ihr Ende. Was nie für denkbar gehalten wurde, dass die beiden Teile Deutschlands wieder eins werden könnten, wurde Wirklichkeit. Dies war und ist ein Wunder und ein wirklich historischer Moment.

„Dieses Momentes zu gedenken und unseren Dank dafür auszudrücken, dient das Glockenläuten in den Ortschaften“, erklärt Superintendent Kristóf Bálint. In einigen Kirchen wird es auch kleine Andachten geben. Wo, das ist in den Schaukästen der Kirchengemeinde zu erfahren.

Zentral findet um 18 Uhr eine Gedenkandacht in Sonderhausen statt, die vom Kyffhäuserkreis, dem Kirchenkreis Bad Frankenhausen-Sondershausen und der katholischen Gemeinde Sondershausen ausgerichtet wird. Den Vortrag hält der damalige Pfarrer der Stockhäuser Kirchengemeinde und jetzige Ruheständler Jürgen Hauskeller, begleitet vom Chor „glaubhaft“. Dies geschieht in Erinnerung an die erste Andacht vor 30 Jahren in Sondershausen und an einem historischen Ort: an der Kirche St. Elisabeth in der Richard-Wagner-Straße 1. Alle Interessierten sind zu dieser Andacht eingeladen, an deren Ende mit Kerzen zum Sondershäuser Markt gegangen wird.

Dort ist ab 20 Uhr ein Austausch von Erinnerungen bei Bildern und Gesprächen geplant. Im Foyer des Landratsamtes präsentieren Schüler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums eine Ausstellung und die Stadt Sondershausen Bilder auf dem Markt zum Thema.

Auch wer an diesen Veranstaltungen in Sondershausen und vor Ort nicht teilnehmen kann, ist herzlich eingeladen, Gott zu danken, der diese Revolution des Volkes friedlich bleiben lies, obwohl alles andere als das zu erwarten war. Eine Revolution die Mauern einriss und nicht aufbaute, die Menschen einte und nicht trennte, die bei Gefahr von Leib und Leben zu friedlichem Widerstand aufrief und nicht zum „Jagen“ anderer Menschen anstiftet und sich danach als Opfer darstellt.

Aber wie sagte der ehemalige Vorsitzende des DDR-Ministerrates Horst Sindermann: „Mit allem haben wir gerechnet, nur nicht mit Kerzen und Gebeten. Sie haben uns wehrlos gemacht.“

Deshalb fordert der Kirchenkreis auf: „Lasst uns dem Gebet vertrauen und uns dankend an Gott wenden.“ (red)

Das Läuten am 9. November

15 Uhr in Bad Franken­hausen

18.30 Uhr in Schlotheim, mit Friedensgebet

19.04 Uhr in Großmehlra

19.04 Uhr in Badra

19.05 Uhr unter anderem in Clingen, Ringleben, Oldisleben und Seehausen, dort mit Andacht und einem Konzert des Bläserensembles Aero-Art

20 Uhr in Allstedt, Wester­engel, Kirchengel, Holzengel, Feldengel, Trebra und Niederbösa; in Greußen mit Andacht in der Herrenstraße 3