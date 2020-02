Die Gräfenrodaer Modellbauer laden zum Tag der offenen Tür

In Amerika hat man den Mount Rushmore mit seinen in Stein gehauenen Präsidentenköpfen, in Gräfenroda ist gerade der „Olsenstein“ im Entstehen. „Eigentlich sollten es ja zuerst Angela Merkel, Helmut Kohl und Erich Honecker werden“, verrät Matthias Ziehn vom Verein für historische Technik und Eisenbahngeschichte Gräfenroda. Doch dann entschied er sich doch lieber für Egon, Bennie und Kjeld, mithin die Olsenbande. „Auch weil wir ja die Lok dazu haben.“ Diese ist dem Zug aus dem Film „Die Olsenbande stellt die Weichen“ nachempfunden und spielt sogar die berühmte Filmmelodie ab. Noch sind die drei Gesichter gips-weiß. „Sie werden aber künftig die Farbe des Felsens bekommen“, erklärt Vereinschef Jens Tröster. Mit eben jenem Kunstfelsen soll ein Teil der Gleisspirale verkleidet werden, auf der sich die Miniaturzüge nach oben schrauben. „Verwendet haben wir Material mit dem man Fugen verputzt. Das wird richtig hart, lässt sich aber lange gut bearbeiten“, verrät Matthias Ziehn das Geheimnis hinter dem „Olsenstein“.

Modellbahner wollen auch Geschichte vermitteln

Bis zum Vorabend des Tages der offenen Tür am vergangenen Sonntag haben die Gräfenrodaer Modellbauer daran gearbeitet, aber auch darüber hinaus gibt es auf der großen Anlage wieder manch Neues zu entdecken. „Zum Beispiel haben wir mit unserem Neubaugebiet weiter gemacht“, erklärt Jens Tröster. „Wir zeigen hier ein typisches Plattenbaugebiet der 80er-Jahre in der DDR.“ Jene Epoche ist es, der sich die Gräfenrodaer Eisenbahnfans verschrieben habe. Jens Tröster sieht darin auch „einen Auftrag, Geschichte zu vermitteln. Die Jüngeren kennen die Zeit nicht mehr, die Älteren kommen und sagen ‚Ja genau so war es‘.“

Maik Gebhardt an der großen Anlage. Foto: Berit Richter

Zum Beispiel eben auf den Plattenbau-Baustellen. „Da sind die ersten Bewohner schon eingezogen, als noch gebaut wurde. Die mussten dann zwei Jahre durch den Schlamm, ehe auch die Außenanlagen fertig waren“, erinnert sich Jens Tröster. Genau das wollen die Modellbauer zeigen. Vorn entsteht deshalb ein weiterer Neubaublock, hinten werden bereits die ersten Möbel ins Haus getragen.

Modellbahnfans aus dem Westen holten sich oft Anregungen in der DDR

Zwei Dampfloks sollen künftig das Bild ergänzen. „Auch das war typisch“, erklärt Jens Tröster. „Ausrangierte Dampfloks, deren Kessel noch intakt waren, wurden zur Beheizung der Gebäude genutzt, bis ein stationäres Heizhaus gebaut wurde. Auch auf dem Arnstädter Rabenhold lief das zum Beispiel so. „Ein Kamerateam filmt die Szenerie und bekommt prompt Ärger mit der Polizei. „Die sind aus dem Westen“, lacht Tröster und erklärt, dass es unter BRD-Eisenbahnfans nicht unüblich war, sich in der DDR Anregungen für die eigene Anlage zu holen. Schließlich gab es im Osten noch so manches, was im Westen längst ausrangiert war. Auch in Sachen Züge bot die DDR mehr Vielfalt, das zeigen die Modellbauer an diesem Tag ebenfalls.

„Für uns ist so ein Tag auch immer ein Test, ob alles funktioniert“, erklärt Jens Tröster. „Es ist ja nicht so, auch wenn das manche denken, dass wir hier jeden Tag mit Zügen spielen.“ Nur wenn der Verein zweimal im Jahr zum Tag der offenen Tür lädt, dann wird auch tatsächlich gefahren. Bis zu 30 Züge sind dann auf der großen Anlage unterwegs

Jens Tröster (rechts) und Manfred Vollmar an der Winteranlage. Foto: Berit Richter

.

Seit der Verein für historische Technik und Eisenbahngeschichte Gräfenroda 2015 vom Dörrberger Hammer in sein heutiges Domizil in der Waldstraße umgezogen ist, bleibt wieder mehr Zeit fürs eigentliche Hobby, denn zuvor hatte man jahrelang das Gebäude hergerichtet. „Damit sind wir jetzt aber durch“, so der Vereinschef. „Vieles, was wir jetzt bauen, läuft aber für die Besucher unsichtbar ab.“ Schließlich ist viel Präzisionsarbeit nötig, damit Züge und Autos fahren, Lampen leuchten und vieles mehr, was eine Modelleisenbahn für große und kleine Besucher so spanend zu betrachten macht, passiert.

So bauen die Gräfenrodaer auch in mehreren Ebenen. „Eine Stadt ist ja auch nicht immer flach“, meint Jens Tröster dazu. „Wir wollen Unterführungen und Durchfahrten zeigen.“ Und einen Nahverkehr, der wohl besser funktioniert als häufig in der Realität. „Bei uns haben Bus, Straßenbahn und Bahn Anschluss“, meint der Vereinschef.

Vereinsausflüge werden natürlich mit der Bahn unternommen

Inspiration für ihre Anlagen holen sich die Modellbauer auch immer auf ihren Fahrten. „Wir besuchen andere Vereine, tauschen uns aus. Meist fahren wir dann natürlich mit dem Zug“, erklärt Jens Tröster. Die große Anlage ist dabei nicht die einzige, die entstanden ist. „Wir haben auch den einzigen Schnee in Gräfenroda“, lacht der Vereinsvorsitzende und vereist auf eine winterliche Landschaft. Auf einer anderen Anlage können Kinder selbst die Züge steuern und so vielleicht ihr Interesse am schönen Modellbau-Hobby entdecken.

26 Mitglieder hat der Verein für historische Technik und Eisenbahngeschichte Gräfenroda aktuell. Sie kommen bei weitem nicht alle aus dem Ort. Auch wenn der nächste Tag der offenen Tür erst am ersten Adventswochenende ansteht, Besucher sind das ganze Jahr über willkommen. „Wir sind jeden Dienstag und Freitag ab 19 Uhr hier. Wer vorbeikommen, sich informieren, umschauen oder ein bisschen fachsimpeln möchte, ist herzlich willkommen. Wir geben auch gern Tipps“, verspricht Jens Tröster.