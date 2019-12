Die letzten Geschenke

In fünf Tagen ist Heiligabend – und jedes Jahr das gleiche Dilemma. Hab ich alle Geschenke beisammen? Jedes Jahr nehme ich mir vor, schon entspannt im Sommer oder Herbst damit zu beginnen, die Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Aber, alle Jahre wieder, wird daraus kaum etwas. Hier und da findet man mal etwas Passendes, aber das sind ja längst nicht alle Geschenke, die man benötigt. Also läuft das Gedankenkarussell gerade jetzt im Endspurt wieder an. Dann kommen ja auch immer noch die Freunde und Verwandten hinzu, die sagen, dass sie nix geschenkt haben wollen. Man weiß aber ganz genau, dass die selbst auch etwas besorgen und man dann echt blöd dastehen würde, wenn man sich an die Ansage dieser halten würde. Also kauft man auch für die etwas. Na ja, den Einzelhandel freut es immerhin. Der Dezember ist, wenn man den ganzen Erhebungen Glauben schenkt, der umsatzstärkste Monat. Für viele, gerade kleine Einzelhändler ist das Weihnachtsgeschäft wahrscheinlich überlebenswichtig. Die vielbeschriebene Konkurrenz aus dem Internet ist längst nicht mehr weit weg. Letztlich liegt es es am Konsumenten, wo er kaufen will. Ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass auch die Einzelhändler vor Ort schöne Geschenke anbieten.